Un incendio de gran magnitud arrasó con un establecimiento comercial situado en el jirón Pastaza, a pocos metros de su intersección con el jirón Independencia, en el distrito de Breña.
La alerta fue registrada aproximadamente a las 7:15 a.m. de este jueves, 26 de noviembre, de acuerdo con la página web del Cuerpo de Bomberos, que reportó el desplazamiento de cuatro unidades para atender la emergencia.
De acuerdo con la página web del Cuerpo de Bomberos, el incendio ya fue controlado, por lo que la emergencia fue dada por concluida.
Mediante sus redes sociales oficiales, la Policía Nacional informó que sus agentes “desplegaron acciones de seguridad vial, tras registrarse un incendio de gran magnitud en un local comercial dedicado a la venta de equipos de cómputo”.
La institución precisó que sus efectivos realizaron “cortes y desvíos del tránsito vehicular” con el objetivo de facilitar el trabajo de los bomberos, evitar posibles accidentes y resguardar la seguridad de los ciudadanos.
La Policía Nacional estará a cargo de las investigaciones para establecer las causas que originaron el incendio.