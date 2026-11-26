Un incendio de gran magnitud arrasó con un establecimiento comercial situado en el jirón Pastaza, a pocos metros de su intersección con el jirón Independencia, en el distrito de Breña.

La alerta fue registrada aproximadamente a las 7:15 a.m. de este jueves, 26 de noviembre, de acuerdo con la página web del Cuerpo de Bomberos, que reportó el desplazamiento de cuatro unidades para atender la emergencia.

De acuerdo con la página web del Cuerpo de Bomberos, el incendio ya fue controlado, por lo que la emergencia fue dada por concluida.

Mediante sus redes sociales oficiales, la Policía Nacional informó que sus agentes “desplegaron acciones de seguridad vial, tras registrarse un incendio de gran magnitud en un local comercial dedicado a la venta de equipos de cómputo”.

La institución precisó que sus efectivos realizaron “cortes y desvíos del tránsito vehicular” con el objetivo de facilitar el trabajo de los bomberos, evitar posibles accidentes y resguardar la seguridad de los ciudadanos.

La Policía Nacional estará a cargo de las investigaciones para establecer las causas que originaron el incendio.

🚨🇵🇪 #𝐋𝐢𝐦𝐚 | ¡𝐑𝐄𝐒𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐈𝐍𝐌𝐄𝐃𝐈𝐀𝐓𝐀 𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀! 𝐏𝐍𝐏 𝐄𝐉𝐄𝐂𝐔𝐓𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐓𝐄𝐒 𝐘 𝐃𝐄𝐒𝐕𝐈́𝐎𝐒 𝐃𝐄𝐋 𝐓𝐑𝐀́𝐍𝐒𝐈𝐓𝐎 𝐀𝐍𝐓𝐄 𝐈𝐍𝐂𝐄𝐍𝐃𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐆𝐑𝐀𝐍 𝐌𝐀𝐆𝐍𝐈𝐓𝐔𝐃 Ante una emergencia, cada segundo cuenta. Efectivos de la Policía Nacional del Perú desplegaron acciones de seguridad vial tras registrarse un incendio de gran magnitud en un local comercial dedicado a la venta de equipos de cómputo, ubicado en las inmediaciones del cruce de los jirones Pastaza e Independencia, en el cercado Lima. El personal policial realiza cortes y desvíos del tránsito vehicular en dicho sector, con la finalidad de facilitar las labores de los bomberos, prevenir accidentes y proteger la integridad de los ciudadanos. La PNP exhorta a los conductores y peatones a respetar las indicaciones de los efectivos policiales, utilizar vías alternas y evitar acercarse a la zona afectada, permitiendo el adecuado desarrollo de las labores de emergencia. Con vocación de servicio y compromiso, la Policía Nacional del Perú permanece alerta para actuar oportunamente ante situaciones que pongan en riesgo la seguridad de la población. 🚔 ¡𝐓𝐮 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝! #PolicíaEnAcción #PerúResponde #PNPinforma — Policía Nacional del Perú Oficial (@Policia_Peruana) November 26, 2026