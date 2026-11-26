El Tercer Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate dispuso la ubicación y captura a nivel nacional de la gobernadora regional de Lima, Rosa Gloria Vásquez Cuadrado, para que cumpla su condena de nueve años y cinco meses de prisión efectiva por el delito de peculado doloso agravado.

Para ejecutar esta medida, el juzgado remitió los oficios correspondientes a la División de la Policía Judicial y al Registro de Requisitorias, a fin de que la autoridad regional sea detenida e internada en un establecimiento penitenciario.

La orden se produce luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente de Ate revocara el fallo favorable de hábeas corpus que había dejado sin efecto la condena contra Vásquez Cuadrado.

#LoÚltimo El Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate dispuso la ubicación y captura a nivel nacional de la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, para que cumpla una condena de nueve años y cinco meses de prisión efectiva por el delito de peculado doloso agravado Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) November 26, 2026

Poder Judicial revocó hábeas corpus a favor de Rosa Vásquez

El tribunal declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada a favor de la gobernadora regional de Lima, dejando sin efecto la resolución emitida el 22 de septiembre de 2026 por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina y Cieneguilla.

Con esta decisión, recuperó vigencia la condena de nueve años y cinco meses de prisión efectiva que había sido ratificada en mayo de 2026 por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.

¿Por qué fue condenada Rosa Vásquez?

La sentencia está relacionada con el caso Centro Cívico de Matucana, por la apropiación ilícita de más de un millón de soles de fondos públicos durante la gestión de Vásquez Cuadrado como alcaldesa de la provincia de Huarochirí, según la acusación fiscal.

La autoridad regional fue condenada por el delito de peculado doloso agravado en perjuicio del Estado.