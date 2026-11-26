Atención, usuarios. La Línea 2 del Metro de Lima suspenderá todas sus operaciones este viernes 27 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento general programados en las cinco estaciones que conforman la etapa 1A del primer tren subterráneo del país.

Mediante un comunicado, la empresa concesionaria informó que la suspensión comprenderá todo el horario habitual de atención, desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p. m.

Ante esta medida, los pasajeros deberán tomar sus precauciones y planificar rutas alternativas para realizar sus desplazamientos durante la jornada.

¿Qué estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima estarán cerradas?

De acuerdo con el comunicado oficial, las cinco estaciones que suspenderán temporalmente sus operaciones son:

Evitamiento.

Óvalo Santa Anita.

Colectora Industrial.

Hermilio Valdizán.

Mercado Santa Anita.

Estas estaciones conforman la etapa 1A de la Línea 2 del Metro de Lima. Por lo tanto, durante el viernes 27 de noviembre no habrá servicio comercial en ninguno de los puntos actualmente operativos.

¿Cuándo se reanudará el servicio de la Línea 2?

La concesionaria informó que las operaciones se retomarán el sábado 28 de noviembre de 2026, en el horario habitual de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

La empresa señaló que los trabajos programados responden a labores de mantenimiento general y reafirmó su compromiso con la seguridad y la calidad del servicio.

Asimismo, precisó que mantendrá informados a los pasajeros a través de sus canales oficiales.

¿Qué deben hacer los usuarios ante la suspensión del servicio?

Debido al cierre temporal de las cinco estaciones, se recomienda a los pasajeros organizar sus viajes con anticipación, considerar otros medios de transporte público y prever un mayor tiempo de desplazamiento.

Los usuarios también pueden consultar la página web oficial de la Línea 2 del Metro de Lima para conocer posibles actualizaciones sobre el servicio.