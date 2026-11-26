Más de 20 años de prisión podrían recibir los responsables del secuestro y asesinato del trabajador de la UNP, Luis Pacherrez Atarama, dependiendo del móvil del crimen y de los delitos que finalmente se acrediten durante las investigaciones. La posibilidad de que se acumulen varias imputaciones penales agravaría la situación jurídica de los involucrados.

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Así lo advirtió Alejandro Crespo Portocarrero, abogado asociado del área penal del Estudio Muñiz Piura, quien explicó que, si se confirma la hipótesis de un móvil sentimental, los implicados podrían ser procesados por homicidio calificado, estafa e incluso extorsión.

El especialista precisó que el homicidio podría calificarse por alevosía o gran crueldad, mientras que el pedido de dinero por el supuesto rescate podría configurar otros delitos, si se demuestra que fue una coartada posterior al asesinato.

“En concurso podrían superar tranquilamente los 20 años”, sostuvo Crespo al explicar que, bajo ese escenario, se estaría ante un concurso real de delitos, en el que una persona responde por varias conductas delictivas.

No obstante, el panorama penal podría ser todavía más grave si las autoridades determinan que el móvil fue económico desde el inicio y que el secuestro tuvo como finalidad obtener dinero a cambio de la liberación de la víctima.

En ese supuesto, se configuraría el delito de secuestro extorsivo agravado por la muerte de la víctima, que contempla la cadena perpetua, explicó el abogado.

PARTICIPACIÓN BAJO LA LUPA

Otro aspecto que deberá esclarecerse es la responsabilidad de la persona detenida a quien le depositaron 2,500 soles, en medio de las exigencias de 70,000 soles por el supuesto rescate de Pacherrez.

Crespo indicó que su situación dependerá del grado de participación que haya tenido en los hechos. Si se acredita que conocía el plan y colaboró con su ejecución, podría responder como coautor o cómplice primario, según las acciones que se logren demostrar.

La diferencia es importante porque la sanción dependerá de la modalidad de intervención y de la responsabilidad individual que establezca la investigación.

Sobre la posibilidad de que los investigados reciban una reducción de pena por carecer de antecedentes penales, el abogado consideró que este factor no tendría una incidencia significativa frente a la gravedad de los hechos.

Explicó que la ausencia de antecedentes constituye una atenuante genérica, pero que, en este caso, difícilmente generaría una diferencia sustancial en la consecuencia jurídica final.

El especialista remarcó que todavía se trata de un caso en investigación y que será necesario esclarecer el móvil del crimen, así como determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.