El Perú necesita fortalecer su infraestructura, mejorar la conectividad y diversificar sus destinos turísticos para generar mayores oportunidades de inversión y empleo en las regiones, según los especialistas que participaron en la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, en Urubamba, Cusco.

Luis Padrón, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Canarias (España), presentó los principales aprendizajes del modelo turístico español durante la sesión “El turismo como eje de desarrollo nacional y regional”, realizada el miércoles 25 de noviembre.

La exposición contó con la participación de Ericka Sandy, presidenta de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín, y Juan Stoessel, fundador y gerente general de Hoteles Casa Andina.

Juan Stoessel: Perú todavía no recupera los niveles de turismo prepandemia

Juan Stoessel recordó que en 2019 el Perú alcanzó un récord de 4,4 millones de turistas internacionales. Sin embargo, estimó que el país cerrará el 2026 con aproximadamente 3,4 millones de visitantes extranjeros.

De concretarse esta estimación, el Perú recibiría un millón de turistas menos que antes de la pandemia, lo que representa una diferencia de aproximadamente 22,7%.

El empresario también destacó que la actividad turística genera alrededor de 1,5 millones de puestos de trabajo, aporta US$5300 millones a la economía nacional y representa el 3,2% del producto bruto interno (PBI), según las cifras presentadas durante el encuentro.

Ericka Sandy advierte que falta de conectividad limita el turismo en la Amazonía

Por su parte, Ericka Sandy destacó la capacidad del turismo para generar empleo formal y dinamizar las economías regionales, especialmente en la Amazonía peruana.

La representante empresarial advirtió que las deficiencias en infraestructura y conectividad limitan el desarrollo de nuevos destinos turísticos, pese a que la Amazonía representa cerca del 60% del territorio nacional.

En ese sentido, planteó impulsar corredores turísticos que permitan articular diferentes destinos amazónicos y ampliar las oportunidades de inversión para las empresas locales.

Luis Padrón: Canarias recibe alrededor de 18 millones de turistas al año

Durante su exposición, Padrón destacó que Canarias, archipiélago español con aproximadamente 2,3 millones de habitantes, recibe alrededor de 18 millones de turistas al año.

Según el estudio Impactur, elaborado por Exceltur y el Gobierno de Canarias, la actividad turística representó el 37,7% del PBI del archipiélago en 2025, con un aporte económico de 23 375 millones de euros.

El representante empresarial explicó que la planificación territorial, la infraestructura aeroportuaria y la conectividad entre las islas han permitido diversificar la oferta turística y fortalecer las actividades económicas locales.

Luis Padrón cuestiona trabas burocráticas que frenan inversiones turísticas

El presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de Canarias también advirtió que las demoras administrativas en los gobiernos locales pueden convertirse en obstáculos para la ejecución de proyectos turísticos.

“Ese freno en la ventanilla de un ayuntamiento se tiene que arreglar”, afirmó Padrón.

Asimismo, destacó la importancia de contar con información actualizada para orientar las decisiones empresariales y las políticas públicas del sector.

Como ejemplo, mencionó el Observatorio Turístico de Canarias, plataforma que monitorea indicadores relacionados con la llegada de visitantes, la duración de sus estadías, el gasto turístico y su impacto en la economía regional.

¿Qué puede aprender el Perú del modelo turístico de Canarias?

La experiencia presentada durante CADE Ejecutivos 2026 puso énfasis en la necesidad de mejorar la planificación de los destinos, facilitar las inversiones, fortalecer la conectividad y garantizar servicios de calidad para turistas y residentes.

Estas medidas podrían contribuir a desconcentrar la actividad turística en el Perú, ampliar la oferta hacia nuevos destinos y generar oportunidades económicas en regiones con potencial turístico todavía insuficientemente aprovechado.

La sesión formó parte del eje “Crecer desde las regiones” de CADE Ejecutivos 2026, encuentro organizado por IPAE Acción Empresarial bajo el lema “Unidos para Avanzar”.