El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo Alemán, llegó a San Andrés, en la provincia de Pisco, acompañado del viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, para sostener una reunión con representantes de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP).

Apoyo a pescadores

Durante el encuentro se abordaron las principales necesidades del sector y se anunció el otorgamiento de un bono extraordinario de S/ 1,500 para más de 60 mil pescadores artesanales a nivel nacional, como apoyo frente a las dificultades ocasionadas por las condiciones oceanográficas asociadas al Fenómeno El Niño.

Otro de los temas centrales fue la prepublicación del proyecto normativo para la adecuación de los permisos de pesca artesanal, en el marco de la Ley N.° 31749. El titular de PRODUCE precisó que se trata de una propuesta que podrá recibir aportes, observaciones y recomendaciones de los propios pescadores antes de su aprobación, destacando que su participación será fundamental para construir un proceso de ordenamiento acorde con la realidad de la actividad pesquera.

La reunión permitió recoger las preocupaciones y propuestas de los representantes de diferentes gremios pesqueros del país, reafirmándose el compromiso de mantener un diálogo permanente entre el Estado y las organizaciones artesanales. Como parte de su agenda regional, el ministro también visitó el DPA de Tambo de Mora, en Chincha, y el muelle artesanal de Cerro Azul, en Cañete, donde conoció las demandas relacionadas con infraestructura y los efectos del fenómeno El Niño.

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