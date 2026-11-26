La Marina de Guerra del Perú advirtió que los oleajes anómalos que afectan la costa peruana alcanzarán su mayor intensidad entre la tarde del viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, principalmente en el litoral de Lima y Callao.
El director de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), contralmirante Jorge Vizcarra, precisó a Andina que durante ese periodo las olas podrían alcanzar entre dos y tres veces su altura habitual. Explicó que las condiciones de fuerte intensidad se mantendrán hasta el sábado, cuando comenzarán a disminuir.
De acuerdo con el aviso especial N.° 51-26, el tramo comprendido entre el sur de Chancay, en Huaral, y San Juan de Marcona, en Ica, presenta actualmente oleajes de intensidad moderada provenientes del suroeste. Se prevé que estos aumenten a fuertes la tarde del viernes, vuelvan a moderados durante la mañana del sábado y desciendan a ligeros recién el domingo 29 de noviembre. El fenómeno ya ha ocasionado afectaciones en estructuras cercanas al litoral de distritos como Miraflores, San Isidro y Chorrillos.
Vizcarra explicó que este evento responde a la coincidencia poco habitual de oleajes provenientes del norte, oeste y sur, lo que motivó que la Marina ampliara la alerta a nivel nacional. Asimismo, descartó que esté relacionado con el Fenómeno El Niño, aunque advirtió que el calentamiento superficial del océano, con anomalías de hasta 8 °C por encima del promedio estacional, ha provocado una expansión de la masa de agua y una elevación del nivel del mar de entre 40 y 50 centímetros en la costa central.
En el Callao, esta elevación llegó a 51,1 centímetros el último martes. Advirtió que la combinación de un nivel del mar superior al habitual y olas de mayor altura incrementa el riesgo de inundaciones y daños en viviendas y establecimientos ubicados cerca de la costa.
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