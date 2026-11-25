Durante la segunda jornada de CADE Ejecutivos 2026, realizada en Cusco, representantes de los principales gremios empresariales del país plantearon medidas y asumieron compromisos para impulsar las inversiones, generar empleo formal y promover el desarrollo económico de las regiones.

El encuentro, organizado por IPAE Acción Empresarial, abordó el desafío de cómo generar mayores oportunidades de crecimiento empresarial fuera de Lima.

En el foro participaron representantes de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (ALAFARPE) y la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú.

Los gremios identificaron oportunidades en sus respectivos sectores y propusieron acciones para convertirlas en inversiones y mayor actividad económica.

Gabriel Amaro, presidente de AGAP, se comprometió a continuar invirtiendo y generando empleo formal de calidad, así como a promover la incorporación de pequeños agricultores a las cadenas productivas modernas.

El representante gremial sostuvo que la agricultura es una alternativa para reducir la pobreza y contribuir al desarrollo del país. Asimismo, recordó que cerca de dos millones de peruanos se encuentran en situación de pobreza.

Por su parte, Felipe James, presidente de la SNI, anunció que el gremio apoyará al Gobierno en las acciones de prevención y defensa frente al Fenómeno El Niño, así como en la reconstrucción posterior.

También destacó el compromiso de contribuir a la atracción de inversiones extranjeras para posicionar al Perú como el principal centro logístico e industrial del Pacífico sudamericano.

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