Ola de calor en Lima. La capital soporta este jueves 26 de noviembre un intenso calor, con una sensación térmica cercana a los 37 °C en los distritos alejados del mar, debido a las altas temperaturas y la humedad en la costa central.

“Hacia el mediodía, los distritos de Lima alejados del mar registran una sensación térmica cercana a los 37 °C. Las temperaturas más altas se presentan en las estaciones de La Molina (32 °C) y Carabayllo (31,5 °C)”, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Como se sabe, las estaciones meteorológicas del Senamhi registran la temperatura real del ambiente; sin embargo la sensación térmica es más.

Las personas experimentan una sensación de calor más alta debido a factores como la humedad y las condiciones ambientales. Dicha percepción del calor en el cuerpo humano es conocida como sensación térmica o bochorno.

Voceros del Senamhi indicaron a Andina que se trata del nivel de sensación térmica más alto del año, en medio del Niño Costero y el fenómeno El Niño.

Asimismo, el Senamhi recordó que está vigente el aviso meteorológico que advierte del incremento de temperatura en la costa y la sierra desde hoy jueves 26 hasta el sábado 28 de noviembre.

Debido a que se prevé condiciones elevadas de calor, las autoridades instan a la población adoptar medidas de protección ante las altas temperaturas, como uso de sombreros de ala ancha, prendas de manga larga y protector solar.

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