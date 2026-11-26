Los casos de dengue en el Perú continúan en aumento. Al 23 de noviembre, el país acumulaba 122.418 casos, 117 fallecimientos y otras 53 defunciones en investigación, según informó la Defensoría del Pueblo con base en cifras del Ministerio de Salud (Minsa).

Las regiones que concentran el mayor número de casos son La Libertad, Lambayeque, Piura, Lima y San Martín, una situación que ha motivado el llamado de las autoridades a intensificar las acciones de prevención y vacunación.

Más de 17 mil niños contrajeron dengue hasta octubre

De acuerdo con las cifras de la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Minsa, recogidas en un comunicado de RIMAC, hasta la semana epidemiológica 43, correspondiente al cierre de octubre, el país acumulaba 89.353 casos.

Entre los menores de 0 a 11 años se reportaron 8.107 casos en niñas y 9.427 en niños, lo que representa un total de 17.534 casos en este grupo etario.

En tanto, las mujeres de 30 a 59 años registraron 18.350 casos, mientras que los hombres del mismo rango de edad alcanzaron los 13.216.

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

El dengue es una enfermedad viral transmitida principalmente por la picadura del mosquito infectado Aedes aegypti. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran:

Fiebre alta.

Dolor intenso de cabeza y detrás de los ojos.

Dolor muscular y articular.

Náuseas y vómitos.

Sarpullido.

Inflamación de ganglios y malestar general.

Alfredo Guerreros, director médico corporativo de RIMAC, explicó que algunas personas pueden presentar síntomas leves o incluso no desarrollar manifestaciones de la enfermedad, lo que dificulta su identificación.

Signos de alarma del dengue: ¿cuándo acudir a emergencias?

El dengue puede evolucionar hacia cuadros graves que requieren atención médica inmediata, incluso después de que disminuya la fiebre.

Signos de alarma del dengue

Dolor abdominal intenso y continuo.

Vómitos persistentes.

Sangrado de nariz o encías.

Presencia de sangre en vómitos o heces.

Respiración rápida o dificultad para respirar.

Somnolencia, irritabilidad o decaimiento extremo.

Sed intensa, piel pálida y fría.

Ante cualquiera de estas señales, acude inmediatamente a un establecimiento de salud.

El Minsa recomienda evitar la automedicación y buscar atención médica oportuna ante la sospecha de dengue. También se debe evitar el consumo de aspirina e ibuprofeno debido al riesgo de hemorragias.

Vacunación contra el dengue: ¿cuántas dosis se necesitan?

La vacunación constituye una herramienta para reducir el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad.

El esquema de vacunación utilizado por el Minsa contempla dos dosis, administradas con un intervalo de tres meses entre la primera y la segunda aplicación.

En el Perú, las jornadas de inmunización se desarrollan en zonas priorizadas y están dirigidas a grupos poblacionales específicos. Por ello, se recomienda consultar en los establecimientos de salud si se cumplen los criterios para recibir la vacuna.

¿Cómo prevenir el dengue en casa?

Eliminar los criaderos del mosquito transmisor y evitar las picaduras son medidas fundamentales para reducir el riesgo de contraer la enfermedad.

El especialista de RIMAC recomienda adoptar las siguientes prácticas:

Eliminar el agua acumulada: revisar baldes, botellas, llantas, macetas y juguetes que puedan convertirse en criaderos de mosquitos.

revisar baldes, botellas, llantas, macetas y juguetes que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Tapar los depósitos de agua: mantener limpios y cerrados los recipientes utilizados para almacenar agua.

mantener limpios y cerrados los recipientes utilizados para almacenar agua. Proteger a los bebés con mosquiteros: evitar el uso de repelentes químicos en menores de dos meses y priorizar las barreras físicas.

evitar el uso de repelentes químicos en menores de dos meses y priorizar las barreras físicas. Utilizar prendas que cubran la piel: optar por pantalones largos y prendas de manga larga.

optar por pantalones largos y prendas de manga larga. Aplicar repelente: emplear productos adecuados para cada edad que contengan DEET o icaridina, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Guerreros también destacó la importancia de mantenerse informado sobre las campañas de vacunación y consultar con profesionales de la salud.

Para recibir orientación sobre el dengue, la población puede comunicarse gratuitamente con la Línea 113 Salud del Minsa, disponible las 24 horas del día.