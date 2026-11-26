El proceso de transferencia de gestión municipal en el distrito de Mariano Melgar comenzó con desacuerdos entre las autoridades salientes y entrantes. Según el comunicado, la reunión, realizada este jueves 26 de noviembre, terminó sin entendimiento luego de que el alcalde electo, Sergio Gonzales, se retirara del encuentro al no ser atendido su pedido de contar con una oficina independiente para recibir la documentación de las diferentes gerencias municipales.

Según informó la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, el alcalde electo llegó a la sede municipal acompañado de su equipo de trabajo para idiariniciar las coordinaciones del proceso de transferencia. Sin embargo, de acuerdo al comunicado municipal, durante la reunión solicitó que se habilitara un ambiente exclusivo donde pudiera concentrarse la documentación de las distintas áreas de la comuna.

Comunicado de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar

Este pedido no fue aceptado por la actual administración, que argumentó que los documentos institucionales deben permanecer bajo custodia y responsabilidad de cada gerencia, a fin de garantizar su conservación, integridad y disponibilidad, sin interferir con el funcionamiento de los servicios municipales.

Ante esta diferencia de posiciones, Gonzales decidió retirarse de la reunión. La municipalidad informó que continuará brindando las facilidades necesarias para que la transferencia se realice con transparencia y dentro del marco normativo.