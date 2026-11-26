Familiares de peruanos reportados como desaparecidos en Rusia se reunieron en Lima para exigir a la Cancillería de la República que acelere las gestiones diplomáticas y la búsqueda de sus seres queridos, en medio de la incertidumbre que viven decenas de hogares.

Entre los casos que conmocionan a la provincia de Pisco se encuentra el de Alexander Herrera Anchante, de 27 años, cuya madre, Clara Anchante Tipián, continúa luchando por conocer el paradero de su hijo y pide el respaldo de la ciudadanía para no detener su búsqueda.

Jóvenes continúan desaparecidos

La profesora pisqueña atraviesa una dolorosa espera desde el pasado 27 de julio, fecha en la que recibió el último mensaje de Alexander, quien le comunicó que sería enviado a una misión en la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania. Posteriormente, el 14 de octubre, su familia recibió información de que el joven figuraba como desaparecido, situación que ha desencadenado una incansable lucha por obtener noticias concretas sobre su destino.

Hoy, la familia Herrera Anchante necesita el apoyo y la solidaridad de todos. Su objetivo es continuar con las gestiones que permitan acercarse a la verdad y conocer qué ocurrió con Alexander, incluso con la posibilidad de viajar hasta Rusia. Los esfuerzos familiares vienen acompañados de iniciativas solidarias para recaudar fondos, ante los elevados gastos que implica esta búsqueda internacional.

El caso de Alexander no es el único que golpea a Pisco. También se ha reportado la desaparición de Marcos Torres Mori, de 35 años, cuya familia igualmente busca respuestas tras perder comunicación con él en circunstancias relacionadas con su presunto involucramiento en la guerra Rusia - Ucrania. Ambos casos reflejan el drama que afrontan familias peruanas que hoy viven entre la incertidumbre, el dolor y la esperanza de volver a abrazar a sus seres queridos.

Desde Lima, las familias exigen a la Cancillería redoblar sus acciones diplomáticas, mientras la familia de Alexander Herrera Anchante hace un llamado a la población pisqueña, autoridades, instituciones y personas de buen corazón para sumarse a esta causa solidaria.

EL DATO: Las autoridades peruanas han señalado oficialmente a 459 ciudadanos peruanos enlistados o captados para el país de Rusia, que está en guerra.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO