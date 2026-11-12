La incertidumbre y el sufrimiento se han apoderado de dos familias pisqueñas que buscan desesperadamente conocer el paradero de sus seres queridos, reportados como desaparecidos en Rusia, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Se trata de Alexander Herrera Anchante, de 27 años, y Marcos Torres Mori, de 35 años, cuyos familiares decidieron hacer públicos sus testimonios para pedir ayuda y llamar la atención de las autoridades peruanas ante una situación que mantiene en permanente angustia a sus hogares.

Jóvenes desaparecidos

Como diario Correo lo informó en exclusiva, la profesora Clara Anchante, madre de Alexander Herrera Anchante, relató el difícil momento que atraviesa desde que perdió comunicación con su hijo. Según contó, el joven viajó a Rusia luego de recibir una propuesta laboral para desempeñarse en el área de seguridad. Durante las primeras semanas mantenía contacto con su familia mediante videollamadas, lo que les permitía tener cierta tranquilidad; sin embargo, repentinamente las comunicaciones se interrumpieron.

En octubre recibió la noticia por parte de las autoridades militares rusas de que su hijo se encontraba desaparecido. Desde entonces, su vida está marcada por la incertidumbre y la esperanza de recibir información que le permita saber dónde está Alexander y en qué condiciones se encuentra.

Por su parte, Tersa Torres, la hermana de Marcos Torres Mori (35), también compartió el drama que vive su familia. Según su testimonio, Marcos habría sido captado mediante redes sociales y grupos de WhatsApp con atractivas ofertas laborales para viajar a Rusia. Entre las condiciones que le ofrecieron figuraban un pago inicial de 20 mil dólares, un sueldo mensual de 3,500 dólares después de seis meses, nacionalidad rusa y vivienda. El joven viajó el pasado 4 de abril con la expectativa de trabajar como mecánico o chofer; no obstante, de acuerdo con lo relatado por sus familiares, al llegar habría descubierto que las condiciones no eran las prometidas y alertó sobre los riesgos que enfrentaba.

La preocupación aumentó cuando la familia perdió comunicación con Marcos entre abril y mayo. Posteriormente, el 13 de mayo fue reportado como desaparecido en combate, según la información que recibieron sus familiares. Su hermana sostiene que habría sido llevado al frente de guerra y desde entonces no han conseguido respuestas que permitan esclarecer su situación. Para ambas familias, cada día que transcurre sin noticias representa una nueva jornada de angustia, pues desconocen si sus seres queridos se encuentran con vida, heridos, detenidos o en alguna otra circunstancia.

Ante esta dramática realidad, los familiares hicieron un llamado directo a la Cancillería de la República para que asuma un papel activo y redoble las gestiones diplomáticas destinadas a ubicar a los 459 ciudadanos peruanos reportados como involucrados en el conflicto entre Rusia y Ucrania, cifra mencionada por los familiares.

Solicitaron que se establezcan mecanismos de búsqueda, verificación de identidad, comunicación con las autoridades rusas y asistencia consular a los compatriotas y sus familias. Asimismo, pidieron que el canciller Carlos Espá, impulse las acciones necesarias para obtener información concreta sobre estos casos.

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