Una madre pisqueña no pierde la esperanza de reencontrarse con su hijo. Clara Mercedes Anchante Tipian, maestra de profesión, atraviesa momentos de profunda angustia tras la desaparición de su hijo Alexander Alberto Herrera Anchante, de 27 años, quien viajó a Rusia y terminó involucrado en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Ante la incertidumbre sobre su paradero, la mujer ha emprendido una campaña solidaria con el objetivo de reunir los recursos económicos necesarios para viajar hasta ese país y continuar personalmente la búsqueda de su ser querido.

Viajará para buscar a su hijo

Frente a esta dramática situación familiar, los integrantes de la familia Herrera Anchante vienen organizando una Gran Carapulcrada Solidaria, actividad que se desarrollará el próximo domingo 15 de noviembre, al mediodía, en la avenida Abraham Valdelomar N.° 301, en la provincia de Pisco. El costo de cada plato será de S/ 15.00 y todo lo recaudado estará destinado a contribuir con los gastos que demande el viaje de Clara Mercedes Anchante Tipian a Rusia, en su lucha por obtener información sobre su hijo.

La iniciativa, denominada “Juntos por Alexito”, busca movilizar a la población pisqueña, amistades, instituciones y personas de buen corazón para que se sumen a esta causa. Cada colaboración representa un aporte significativo para una madre que mantiene viva la esperanza de encontrar a Alexander y conocer qué ocurrió con él.

Las personas que deseen colaborar también pueden realizar sus aportes económicos mediante Yape al número 920722499, a nombre de Clara Anchante Tipian. La familia hace un llamado a la ciudadanía para adquirir sus platos de carapulcrada o brindar cualquier contribución voluntaria que permita avanzar en el objetivo de reunir los fondos necesarios para el viaje.

“Apoyemos con nuestro granito de solidaridad”, es el mensaje que acompaña esta convocatoria promovida por la familia Herrera Anchante.

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