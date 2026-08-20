Familiares de más de 400 peruanos cuyo paradero se desconoce en Rusia llegaron a la sede de la Fiscalía de la Nación para pedir que se agilicen las investigaciones sobre una presunta red de reclutadores.

Según denunciaron, los compatriotas habrían viajado tras recibir ofertas para trabajar como agentes de seguridad y posteriormente fueron trasladados a zonas vinculadas al conflicto armado.

Los familiares también advirtieron que esta presunta organización continuaría captando peruanos mediante redes sociales. Ante esta situación, solicitaron al fiscal de la Nación que designe a un representante del Ministerio Público para atender específicamente estos casos y acelerar las diligencias destinadas a conocer el paradero de los desaparecidos.

Entre los testimonios recogidos por Canal N, figura el de una mujer que no tiene noticias de su hermano desde hace aproximadamente tres meses. La familia obtuvo información que señala que habría sufrido la amputación de una pierna, pero hasta ahora no cuenta con confirmación oficial sobre su estado de salud o ubicación. Otra familiar señaló que desconoce el paradero de su pareja desde mayo, luego de que fuera contactado para trabajar como agente de seguridad.