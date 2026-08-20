Con el fin de evaluar la lucha contra la extorsión, la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano (CETU) se reunió ayer con los diputados de Ahora Nación en las instalaciones del Congreso, luego de que en los tres últimos días un chofer fuera asesinado en Villa El Salvador y la empresa Cruz del Sur fuera blanco de disparos.

Los diputados exigieron la renuncia del comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y una mayor acción por parte del ministro del Interior, César Astudillo, a quien evalúan interpelar.

Crisis

En una conferencia de prensa, el vocero de Ahora Nación, César Holguín, sostuvo que su bancada “exige que se atienda, con carácter de inmediato, los reclamos que tiene la sociedad”. A su turno, el también diputado Harvey Colchado exigió que Arriola sea retirado del cargo.

“¿En qué momento se ha reducido la extorsión? En ningún momento. No tiene, lamentablemente para los ciudadanos, una estrategia adecuada. El señor general tiene que renunciar ya. El ministro del Interior no se debe dejar engañar”, afirmó.

Agregó que los policías “no tienen ni un sol para gastos de Inteligencia; para el papel, reparar los carros o pagar el internet” y llamó la atención sobre la Ley 32490, que creó un grupo de trabajo contra la extorsión y el sicariato, conformado por el Poder Judicial, la Fiscalía y la PNP.

“Lo han reglamentado sin presupuesto y de forma progresiva. (…) ¿Por qué la empresa Meta, dueña de Whatsapp, no está en Perú y sí en Brasil? Esa norma de hace ocho meses prevé ello. ¿Qué ha hecho el general Arriola que no ha coordinado? (...) Ese trámite con Meta (es necesario) para poder interceptar las redes sociales de los extorsionadores”, enfatizó.

“Todos los días hay muertos, seis por día. Esto tiene que parar ya. Déjense asesorar”, puntualizó.