El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional reprogramó para el martes 25 de agosto la audiencia de control de acusación contra Vladimir Cerrón, investigado por la presunta comisión de los delitos de afiliación a una organización terrorista y obstrucción a la justicia.

La decisión fue tomada tras la inasistencia de su defensa técnica. El juez Wilson Verástegui Gálvez ordenó notificar al procesado y le otorgó 24 horas para acreditar a un nuevo abogado defensor que participe en el proceso.

El juzgado señaló que la medida busca garantizar el derecho a la defensa y evitar que la etapa intermedia, previa al juicio oral, se prolongue. Si Cerrón no acredita un abogado particular dentro del plazo establecido, se procederá a designarle un defensor público.

El requerimiento fiscal contempla una solicitud de 25 años de prisión contra el fundador de Perú Libre. La acusación se encuentra vinculada a un proceso sustentado en el auto de enjuiciamiento emitido en octubre de 2025 por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo de Huánuco.