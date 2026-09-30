Un delincuente provisto de un arma de fuego irrumpió la tarde de ayer en el establecimiento “Apuesta Total” ubicado en la calle Alto Lima N° 1494, cerca de la intersección con la avenida Pinto, y tras encañonar a dos empleadas se llevó el dinero recaudado en el día por las apuestas, consistente en S/ 1 500 aproximadamente.

Atraco de día

El hecho delictivo sucedió minutos después de las 13 horas y quedó registrado en el sistema de cámaras de seguridad del establecimiento. En ese instante dos trabajadoras estaban en el local, quienes al ser encañonadas con un arma de fuego tuvieron que ceder y entregar el dinero producto de las apuestas.

Dos agraviadas

Según las agraviadas Soledad C.M. y María P.F., atendían en el local e ingresó un hombre con gorro y camisa a cuadros, quién llevaba puesto una mascarilla de color oscuro que impidió apreciar con más precisión sus características faciales.

Ese individuo les apuntó con una pistola y le amenazó de muerte si ponían resistencia, luego se apropió del dinero y salió del local caminando con dirección a la avenida Pinto, sin poder confirmar de otras personas que actuaron como cómplices.

Establecimiento está ubicado en la calle Alto Lima

Avisan a la PNP

Cuando las agraviadas se repusieron del susto, comunicaron a la PNP y al lugar acudieron policías de la comisaría Central para dar la alerta a otras unidades policiales. Después en la investigación se sumaron los agentes de la sección Robos del Depincri Tacna.

Policías en servicio

Se pudo conocer que a las 13 horas de ayer gran parte del personal de la Región Policial Tacna cumplía aún servicios por las movilizaciones de ciudadanos en rechazo al intento de alza del pasaje del servicio urbano por parte de los transportistas que realizaron un paro de 48 horas.

Cámaras de vigilancia

La empresa que tiene a su cargo el local “Apuesta Total” brindó a la PNP los videos de seguridad en el establecimiento que captó al delincuente; agentes del Depincri hacían diligencias hasta la noche para tratar de identificar y capturar al ladrón.