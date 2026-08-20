La Cámara de Diputados instaló trece de sus comisiones ordinarias esta semana y para ello eligió a sus respectivas mesas directivas.

De ese total, hay por lo menos cinco presidencias con legisladores que tienen investigaciones, denuncias o cuestionamientos públicos. Claro está, unos más graves que otros.

Tras una revisión, Correo identificó que el grupo bajo la lupa del cuestionamiento público lo lidera Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), pero además están Catherin Palomino (Juntos por el Perú), José Miguel Marcelo Salazar (Ahora Nacion), Arturo Alegría (Fuerza Popular) y Eduardo Castillo (Fuerza Popular).

Todos ellos presidirán grupos de trabajo con capacidad para dictaminar proyectos, fiscalizar funcionarios y marcar la agenda parlamentaria. ¿Estarán a la altura?

Escandaloso

La Comisión de Energía y Minas, la más ansiada por Juntos por el Perú (JP) por sus vínculos con la minería ilegal, colocó a la cuñada del golpista Pedro Castillo, Yenifer Noelia Paredes Navarro, en su presidencia.

Es un momento clave. Hay todo un debate sobre la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la futura Ley MAPE (Minería Artesanal y a Pequeña Escala), que debe ponerle fin al proceso de registro.

Del proceso de registro del Reinfo es del que se ha aprovechado la minería delictiva que asola al país y que tiene cercanías con JP.

Paredes llega al cargo tras una investigación fiscal que se originó durante el gobierno de Castillo.

El Ministerio Público investiga a la ahora diputada por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos.

La Fiscalía le atribuyó ser parte de una presunta estructura destinada a intervenir en procesos de contratación pública y obtener beneficios mediante obras en distintas localidades.

El caso también involucró al entonces ministro de Vivienda, Geiner Alvarado; al ex alcalde de Anguía José Nenil Medina, y al empresario Hugo Espino.

La hipótesis fiscal sostuvo que la presunta organización habría intervenido en licitaciones y proyectos públicos en Anguía, Chachapoyas, Chadín y otras localidades de Cajamarca. Algunos medios denominaron el caso como la “Chota Nostra”.

Fue así como, en agosto de 2022, el Poder Judicial dictó treinta meses de prisión preventiva contra Paredes. Sin embargo, luego la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la medida.

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La diputada Yenifer Paredes asumió la presidencia de la Comisión de Energía y Minas en la Cámara de Diputados. La bancada de Juntos por el Perú liderará tres comisiones parlamentarias en medio de diversos cuestionamientos a sus integrantes.

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La llegada de Paredes a Energía y Minas levanta sospechas sobre los intereses de JP.

El abogado especializado en Derecho Ambiental y miembro del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, explicó a Correo que JP busca un espacio de impulso o control de la minería informal, más allá de la designación de Paredes.

“En principio, Paredes no tiene ningún conocimiento en materia de minería, de ningún tipo”, señaló.

Ipenza advirtió que su falta de experiencia sectorial puede llevar a contratar a asesores que respondan a intereses subalternos.

“Su desconocimiento puede llevarla a rodearse de gente que nuevamente representa los intereses de la minería informal y sea el espacio para impulsar iniciativas que favorezcan a la minería informal y a la minería ilegal disfrazada de informal”, afirmó.

Ipenza exhortó a las demás bancadas a asumir su rol de fiscalización y/u oposición porque la responsabilidad no recaerá únicamente sobre JP por las decisiones que se tomen dentro.

“Los demás partidos son corresponsables de lo que suceda en esta comisión porque de alguna manera han permitido que esto suceda”, enfatizó.

Escrutinio

Otra correligionaria de JP bajo la lupa es Catherin Norma Palomino Casavilca, quien asumirá la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

La diputada de izquierda afronta cuestionamientos por sus más de 60 visitas al expresidente Castillo en el penal de Barbadillo, entre octubre de 2024 y febrero de 2026, según registros corroborados por la prensa.

Incluso, algunas visitas se produjeron durante su horario laboral en el Congreso, aunque Palomino sostuvo que acudió como abogada del exmandatario.

La legisladora fue denunciada por presuntamente amenazar y exigir dinero a familiares de Castillo, lo que ha generado pedidos para que la Comisión de Ética evalúe estos hechos.

Palomino enfrenta además otro cuestionamiento por un taller textil instalado en su vivienda de Huancavelica sin licencia, según el dominical Cuarto Poder.

Otro presidente de comisión bajo lupa es José Miguel Marcelo Salazar, de Ahora Nación, quien liderará la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.

Según medios locales de Áncash, el legislador registra casi 20 denuncias en el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción en agravio del Estado.

Los casos incluyen acusaciones por concusión, colusión, peculado, defraudación patrimonial, omisión, abuso de autoridad y usurpación.

Los cuestionamientos estarían relacionados con su paso por la administración pública durante la gestión del exalcalde de San Marcos, Christian Palacios.

También está Arturo Alegría García, quien presidirá la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad por Fuerza Popular (FP).

Como se recuerda, el parlamentario fue denunciado ante la Comisión de Ética por un presunto ‘lobby’ a favor de Repsol durante las investigaciones por el derrame de petróleo en Ventanilla.

La denuncia surgió después de que Alegría promoviera una cuestión previa para devolver el informe sobre el desastre ambiental. Además, también recibió cuestionamientos por su gestión anterior de la Comisión Especial Bicentenario, que gastó más de S/137 mil en 4 sesiones.

Finalmente, Eduardo Enrique Castillo Rivas también de FP, quien asumirá la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, fue denunciado en 2022 por su entonces esposa por presunta violencia psicológica.

El caso llegó hasta Ética después de que un juzgado de familia dictara medidas de protección a favor de la denunciante.