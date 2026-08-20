La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados inició una indagación preliminar contra el diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, por una denuncia de presunta agresión física y psicológica contra su expareja.

El presidente de la comisión, Henry Albañil, informó que la denuncia fue presentada por el diputado Cristian Aranda Vázquez y que ya fue notificada al legislador señalado.

Como parte del procedimiento, el grupo de trabajo dará inicio a las diligencias correspondientes para evaluar el caso.

Aranda solicitó que, de comprobarse la responsabilidad, se imponga a Pérez Mallqui la máxima sanción contemplada: 120 días de suspensión sin goce de haber.

El caso se produce luego de que Pérez Mallqui fuera detenido el pasado 30 de julio en la comisaría de San Miguel tras una denuncia por presunta agresión física. Días después, el parlamentario afirmó que la acusación de su expareja se originó por “un tema de cólera” y calificó el incidente como confuso.

Durante la misma sesión, el diputado Javier Cipriani, de Renovación Popular, planteó que los integrantes de la Comisión de Ética informen sobre sus antecedentes, incluidas investigaciones fiscales y procesos judiciales o administrativos.

La propuesta fue aprobada por unanimidad con el objetivo de evaluar la idoneidad de los miembros del grupo de trabajo.

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