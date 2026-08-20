La Comisión Permanente del Congreso quedó instalada este miércoles 19 de agosto para el periodo anual de sesiones 2026-2027, durante una sesión realizada en el Palacio Legislativo. El órgano es presidido por el titular del Parlamento, senador Miguel Torres.
La instalación se realizó en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución y del artículo 87 del Reglamento del Congreso, que establecen que la Comisión Permanente funciona durante el receso del Senado y la Cámara de Diputados.
El grupo está integrado por 14 senadores y 14 diputados, además de los cuatro miembros natos de la Mesa Directiva del Senado y los cuatro de la Cámara de Diputados. Durante la sesión se dieron a conocer las normas que regulan su conformación y atribuciones, tras lo cual Miguel Torres declaró formalmente instalada la comisión.
Entre sus principales funciones se encuentran aprobar créditos suplementarios y modificaciones presupuestales durante el receso parlamentario, así como ejercer las facultades legislativas que le sean delegadas por el Congreso.
Sin embargo, la Comisión Permanente no puede recibir facultades para aprobar reformas constitucionales, tratados internacionales, leyes orgánicas, leyes autoritativas de delegación de facultades al Poder Ejecutivo, la Ley de Presupuesto ni la Cuenta General de la República. También puede autorizar al presidente de la República a salir del país durante el receso parlamentario.
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