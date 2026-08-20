El diputado Javier Cipriani, de Renovación Popular, planteó solicitar los antecedentes penales y judiciales de todos los integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados. La propuesta fue aprobada por unanimidad durante la sesión de instalación del grupo de trabajo.

Javier Cipriani sostuvo que la comisión debe actuar bajo criterios de ética, moral y deontología, y cuestionó que algunos parlamentarios pretendan restar importancia a la labor del grupo. Durante su intervención, mencionó los casos de los diputados Julián Pérez Mallqui, Remigio Condori, César Tito Rojas y Catherin Palomino.

“Las personas tenemos que ser, si queremos que este país cambie, dar el ejemplo”, señaló Cipriani, quien remarcó que la Comisión de Ética debe garantizar una evaluación responsable de la conducta de los legisladores y no convertirse en un espacio meramente protocolar.

“Propongo presentar un file con nuestra hoja de vida en la siguiente sesión, donde figuren nuestros antecedentes y, especialmente, cual.quier proceso fiscal, judicial o administrativo que pudiera ser relevante para evaluar nuestra idoneidad para integrar esta comisión”, indicó

La Comisión de Ética es presidida por el diputado Henry Albañil Carmona, del Partido Cívico Obras, quien fue elegido por unanimidad el pasado 14 de agosto para el periodo de sesiones 2026-2028. La mesa directiva la integran además Jessica Pérez Quispe, de Juntos por el Perú, como vicepresidenta, y Harvey Colchado Huamaní, de Ahora Nación, como secretario.

Tras su instalación, Albañil Carmona indicó que la comisión se enfocará en evaluar la conducta parlamentaria, informar sobre los procedimientos en curso y dar prioridad a las denuncias que ya fueron presentadas para su correspondiente trámite.

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