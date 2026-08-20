El Seguro Social de Salud (EsSalud) denunció transferencias bancarias no autorizadas por un total de S/ 1 406 991 desde una cuenta institucional de la Red Prestacional Lambayeque . Las operaciones irregulares fueron detectadas el pasado 14 de agosto y no contaron con los mecanismos de seguridad requeridos.

Según el reporte institucional, se identificaron cinco movimientos bancarios no reconocidos que comprometieron los fondos de la red asistencial. Las primeras investigaciones apuntan a un presunto fraude informático mediante accesos no autorizados a equipos de la entidad y una posible suplantación de identidad.

El caso fue remitido a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Red Prestacional Lambayeque.

Ante el presunto desvío de fondos públicos, EsSalud también presentó denuncias penales ante la Policía Nacional y el Ministerio Público para determinar cómo se ejecutaron las operaciones e identificar a los responsables.

Asimismo, la administración de la Red Prestacional Lambayeque presentó un reclamo urgente ante Scotiabank para solicitar el bloqueo de las cuentas receptoras y facilitar el rastreo de las transacciones, con el objetivo de recuperar el dinero sustraído.

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