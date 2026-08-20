José Marcelo Salazar, de Ahora Nación, fue elegido por unanimidad como presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados.
La votación registró 18 votos a favor y definió la conducción de este grupo de trabajo para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.
La nueva mesa directiva estará integrada también por Rosangella Barbarán Reyes, de Fuerza Popular, quien ocupará la vicepresidencia, y Juan Cabrera Nieto, del Partido Cívico Obras, como secretario. Salazar señaló que la comisión mantendrá una disposición abierta al diálogo con sus integrantes y con quienes acudan para presentar sus propuestas.
“Hemos entendido que quizás existan discrepancias, pero tenemos que buscar la unidad, comprendiendo que no significa, necesariamente, unanimidad. Los invito, respetuosamente, a buscar los valores compartidos que nos unen, a pensar en un sueño más grande para nuestro país”, manifestó durante su intervención.
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