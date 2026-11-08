Un dramático pedido de ayuda viene realizando la maestra Clara Anchante Tipian, quien a través de sus redes sociales compartió el difícil momento que atraviesa junto a su familia tras la desaparición de su hijo Alexander Alberto Herrera Anchante de 27 años, quien viajó a Rusia en junio de este año por una propuesta laboral y terminó involucrado en el conflicto bélico. La madre vive días de angustia e incertidumbre al desconocer el paradero de su hijo, con quien perdió comunicación desde finales de julio.

Joven desaparecido

Según el testimonio difundido por la docente, el último contacto que mantuvo con Alexander fue el 27 de julio, fecha en la que le comunicó que sería enviado a una misión en la frontera entre Ucrania y Rusia. Desde entonces, la familia no ha vuelto a recibir noticias sobre su situación, permaneciendo en una constante incertidumbre y con la esperanza de conocer su paradero.

La preocupación se agravó el pasado 14 de octubre, cuando, según lo expresado por la madre, recibieron una comunicación del ejército ruso informando que su hijo había sido declarado desaparecido. Asimismo, señaló que durante una reunión con Cancillería les habrían indicado que cuentan con un plazo de seis meses para exigir su búsqueda, antes de que pudiera ser declarado fallecido por las autoridades militares rusas. Una posibilidad que la familia rechaza y frente a la cual mantiene firme su esperanza de encontrarlo con vida

Ante esta difícil situación, Clara Mercedes Anchante Tipian apeló a la solidaridad de la población y anunció la organización de una actividad profondos: una carapulcrada programada para el próximo 15 de noviembre. Todo lo recaudado será destinado a cubrir los gastos de pasajes y otros costos que permitan a la familia viajar hasta Rusia, con el propósito de exigir una búsqueda efectiva y obtener información sobre Alexander.

“Encontrar a mi hijo y traerlo a casa”, es el anhelo que mantiene viva la esperanza de esta madre, quien pide el apoyo de todos los ciudadanos para afrontar esta lucha. Su llamado solidario busca unir voluntades frente a una situación que golpea profundamente a su familia.

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