El 31 de mayo, Andy mandó dos audios a su pareja huancaína: “no me pasó nada, me están llevando en un tren a un hospital con otros más caídos, ni bien me recupere te comunico”.

“Me escuchas mi amor bello, me están llevando en un tren, estoy saliendo de Jarkiv hacia el hospital militar”, luego de esos mensajes nada más se supo de Andy. Ayer, sus familiares que viven en el Callao - Lima, en un medio de comunicación local, pidieron ayuda para encontrarlo.

Desde el barrio de Carmen de la Legua Reinoso en el Callao, Selenia Bazán Marinez, sollozando contó que su único hermano se fue como paramédico voluntario a Ucrania. “No sabemos si está herido o fallecido, quiero saber qué pasó con mi hermano Andy que se fue como voluntario medico; hemos perdido toda comunicación desde el 31 de mayo, cuando lo llevaban al hospital militar y estaba desangrándose. Si no hay su cuerpo no puedo darlo como muerto”, comentó desesperada, Selenia. Asimismo, mencionó que en el Consulado de Ucrania, le pidieron pruebas para demostrar que Andy estaba en el campo de batalla y enviaron audios, fotografías y vídeos. “Hay tres pequeños que no se pueden quedar sin su papá”, refirió solloza Selenia.

En Huancayo, Arif Torres, capitán de la Compañía de Bomberos nº 30 Huancayo, afectado por la noticia, mencionó que esperaban confirmar qué pasó con Andy. Sin embargo, otros hombres de rojo huancaínos, mencionaron que Andy Bazán llegó a Huancayo hace más de 8 años, luego de enamorarse de una huancaína, por quien se cambió de la compañía n° 60 del Callao a la n° 30.

El 01 de mayo de este año, Andy envió este mensaje: “saludos desde Ucrania para mi querida y segunda casa, la Compañía de Bomberos de Huancayo”, escribió posando con un armamento y uniforme camuflado.

Por una información extraoficial, se sabe que el tren que trasladaba a Andy y otros militares al hospital, habría sido atacado, por ello se desconoce qué sucedió con el paramédico. La guerra en Ucrania ha cumplido este viernes 114 días con bombardeos, misiles y más de 30 mil muertos entre civiles y militares.