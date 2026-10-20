La guerra entre Rusia y Ucrania deja un saldo cada vez más preocupante para el Perú. Al menos 25 connacionales fallecieron en el conflicto y otros 187 desaparecieron en combate, confirmó ayer el canciller Carlos Espá.

Durante su presentación ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el ministro señaló que la situación fue confirmada con los datos oficiales proporcionados por autoridades rusas.

En este marco, Espá informó que 459 ciudadanos peruanos se habrían enlistado en el Ejército de ese país. De ellos, la Cancillería peruana cuenta con información oficial sobre 344 casos, que los fallecidos y desaparecidos.

No obstante, precisó que el registro de su sector considera 430 casos, recopilados mediante una comunicación constante con los familiares de los afectados.

“De los cuales se cuenta con información oficial acerca de 344 casos, de acuerdo con el siguiente detalle: 25 fallecidos, 187 desaparecidos, 132 en actividad y 4 prisioneros de guerra en Ucrania; los casos restantes continúan pendientes de información oficial”, declaró Espá.

Engaños

El canciller describió una situación compleja que involucra procesos de captación en el Perú, viajes financiados por terceros y contratos militares firmados en otro idioma.

Los connacionales en el conflicto viajaron con falsas promesas laborales y terminaron incorporados a las fuerzas rusas, denunciaron sus familiares.

En septiembre, la Fiscalía informó que mantenía abiertos 22 expedientes relacionados con más de 300 peruanos presuntamente reclutados mediante engaños para combatir en Ucrania.

Por su parte, Amnistía Internacional advirtió sobre prácticas de captación de extranjeros mediante ofertas laborales que no correspondían a las funciones militares que finalmente desempeñaron.