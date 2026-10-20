El Poder Ejecutivo presentó ayer un proyecto para regular la pequeña minería y la minería artesanal y crea un “régimen de consolidación” para quienes provengan del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La iniciativa dispone que el proceso actual termine el 31 de diciembre de 2026 y que el nuevo mecanismo rija del 1 de enero de 2027 al 30 de junio de 2028.

Sin embargo, especialistas consultados por Correo advierten que la propuesta no resuelve el problema de fondo y que podría tratarse de una continuación del actual proceso de formalización, bajo otra denominación.

Medidas

La propuesta legislativa crea dos regímenes.

El régimen ordinario, que es permanente y exige autorización sectorial y certificación ambiental antes de iniciar actividades; y el “régimen de consolidación”, que es temporal y de acceso cerrado.

Este último incorpora a quienes mantengan su inscripción en el Reinfo al 31 de diciembre de 2026, y permite que los registros suspendidos permanezcan en esa condición hasta que la autoridad revise su situación.

También crea el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Formape), adscrito al Ministerio de Energía y Minas, que asumirá funciones de autorización, evaluación ambiental, registro, supervisión, fiscalización y sanción.

La propuesta contempla sistemas de trazabilidad y supervisión de plantas de beneficio con capacidad superior a 25 toneladas métricas diarias; así como, autorizar al Banco de la Nación a abrir cuentas a mineros formalizados.

Según la exposición de motivos, hay 31,574 inscripciones, de las cuales 8,859 figuran suspendidas, y reconoce que el 92.8 % de inscritos en explotación no posee derecho minero.

Conviene una precisión que el debate público suele omitir. Hablo de minería ilegal, no de pequeña minería. El discurso dominante mete a todos en la misma canasta, y el resultado es perverso. (Foto: GEC)

Riesgos

El abogado ambiental César Ipenza calificó el régimen de consolidación como una ampliación “disfrazada” del Reinfo.

“Simplemente, están pasando todos los mineros del Reinfo a ese nuevo proceso que ya no es un año de ampliación, sino dos años hasta el 2028”, advirtió.

Según Ipenza, la iniciativa no contempla garantías para la trazabilidad del oro y crítica el rol del Banco de la Nación.

“Sería peligroso que una entidad de todos los peruanos, un banco público nuestro, termine de alguna manera recibiendo dinero o lavando dinero de origen ilegal”, alertó.

Por su parte, la economista Stephani Maita precisó que el proyecto no explica cómo actuará el Estado mientras el Formape se implemente; por ejemplo, en el tratamiento de explosivos.

“Potencialmente eso puede representar un riesgo importante. Para que este tipo de insumos peligrosos no terminen en manos de terceros que están asociados a otro tipo de actividades delictivas”, subrayó.

La experta considera que la minería ilegal crece en las zonas de frontera como Madre de Dios y Puno, y que el Ejecutivo no ha elaborado una estrategia integral.