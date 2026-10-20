Once parlamentarios electos cobraron 15,600 soles por gastos de instalación, pese a que sus hojas de vida presentadas al Jurado Nacional de Elecciones consignan domicilios en Lima Metropolitana.

La relación comprende a representantes de cuatro agrupaciones políticas que postularon, incluso, por la capital, según el portal Congrezoo.

El Partido del Buen Gobierno registra cuatro beneficiarios. El senador Jorge Gavidia postuló por lista nacional y declaró domicilio en Lince; la diputada Nora Llaque fue elegida por La Libertad y dijo vivir en San Isidro. Nathaly Molina e Hilda Fernández, también diputadas, postularon por Lima y declararon domicilios en Ate y Surco.

Fuerza Popular suma tres legisladores. El senador Segundo Tapia postuló por Cajamarca y declaró domicilio en Ate. Los diputados Jhonn Valqui y Carmela Paucara fueron elegidos por Pasco y Piura, respectivamente, pero consignaron residencia en Pueblo Libre y Villa El Salvador.

En tanto, Obras tiene tres diputados elegidos por Lima: Víctor Piñán declaró domicilio en San Juan de Lurigancho; Andrea Medina, en La Molina; y Raúl Camargo, en Santa Anita.

Finalmente, Juntos por el Perú tiene al senador Percy Osorio, elegido por Pasco y domiciliado en el Cercado de Lima.