La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó este jueves 26 de noviembre que fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial del organismo.

Fuentes de la institución confirmaron a la agencia EFE que mantienen una estrecha colaboración con las autoridades competentes, incluidas las fuerzas de seguridad, para esclarecer las circunstancias del incidente.

El organismo rector del fútbol mundial condenó la obtención y publicación ilícitas de información, especialmente de aquellos archivos que contienen datos personales.

Grupo de hackers asegura haber obtenido 12 GB de información

Un grupo denominado Handsome Boy Hacking Club (HBHC) se atribuyó a través de internet la autoría del ciberataque contra la FIFA.

Los presuntos responsables habrían accedido a 12 gigabytes (GB) de información, lo que representaría menos del 0,1 % del volumen total de datos que posee la institución, según información recogida por EFE.

El grupo publicó el pasado 19 de noviembre en la red social X una captura de pantalla de archivos presuntamente pertenecientes al organismo deportivo.

La FIFA no ha confirmado públicamente el volumen exacto de información comprometida ni la identidad de los responsables.

FIFA condena la vulneración de datos personales

Mediante declaraciones proporcionadas a EFE, la institución expresó su rechazo al acceso ilegal y a la divulgación de información confidencial.

“FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la obtención y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales”, señaló el organismo.

La entidad también advirtió que estas acciones constituyen una grave vulneración de la privacidad y pueden generar consecuencias significativas para las personas afectadas.

Documentos del proyecto de Gianni Infantino no fueron afectados

El ciberataque no habría comprometido los archivos relacionados con FIFA Forward Enterprise (FFE), proyecto impulsado por el presidente del organismo, Gianni Infantino, que contemplaba la venta de participaciones vinculadas al Mundial de fútbol a inversores privados.

La iniciativa fue retirada tras el rechazo expresado por confederaciones y federaciones de fútbol.

Una fuente con conocimiento directo del incidente confirmó a Reuters que los documentos correspondientes a dicho proyecto no fueron afectados por el acceso no autorizado.