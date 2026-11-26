Las mareas extremas que afectan a California, en la costa oeste de Estados Unidos, provocaron inundaciones en zonas residenciales el miércoles 25 de noviembre, especialmente en la región de San Francisco, en vísperas del feriado de Acción de Gracias.

Aunque el fenómeno tuvo un impacto menor al previsto en San Francisco, las fuertes olas destruyeron parte del muelle municipal de Pacifica, ciudad ubicada al sur de la metrópoli, donde también se reportaron viviendas y calles inundadas.

El martes, San Francisco había registrado sus niveles de agua más elevados para un mes de noviembre en más de 40 años, superando una marca establecida en 1982, según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS).

Olas de casi nueve metros golpean las costas de California

En Ocean Beach, una extensa playa ubicada al oeste de San Francisco, numerosas personas se congregaron para observar olas de casi nueve metros de altura, según constató un periodista de la agencia AFP.

En Pacifica, la fuerza del oleaje provocó el colapso parcial del muelle municipal, mientras que el agua del mar superó las barreras de protección costera e inundó propiedades cercanas.

Eric Im, cuyo restaurante familiar ya había sufrido inundaciones la semana anterior debido a las intensas lluvias, explicó a AFP que colocaron sacos de arena para proteger el establecimiento, aunque las medidas resultaron insuficientes.

A section of the Pacifica Municipal Pier remains after a large piece broke off during a king tide event in Pacifica, California on November 25, 2026. Californians are preparing for a confluence of exceptionally high tides and El Nino-fueled weather that threatens coastal areas with extreme flooding during the busiest US travel week of the year. The San Francisco Bay Area is expected to get hit hard with a one-two punch of inclement weather and monster tides, which forecasters warned could push seawater into low-lying areas on Wednesday and Thursday. (Photo by JOSH EDELSON / AFP)

Aeropuerto de San Francisco reportó retrasos en sus vuelos

El Aeropuerto Internacional de San Francisco informó a través de sus redes sociales que las mareas extremas no ocasionaron impactos operacionales directos, por lo que desactivó su equipo de gestión de crisis.

Sin embargo, durante las primeras horas del miércoles, alrededor del 62 % de las llegadas y salidas registraban retrasos, de acuerdo con el monitor aeroportuario del diario San Francisco Chronicle, citado por AFP.

El episodio coincide con una de las temporadas de mayor movimiento de pasajeros en Estados Unidos, debido a las celebraciones del Día de Acción de Gracias.

¿Por qué se producen las mareas extremas en California?

Las denominadas king tides son mareas astronómicas excepcionalmente altas que se producen por la influencia gravitatoria de la Luna y el Sol sobre la Tierra.

En esta ocasión, el fenómeno coincidió con marejadas de tormenta, precipitaciones intensas y temperaturas elevadas del océano Pacífico asociadas a El Niño, condiciones que incrementaron el riesgo de inundaciones costeras.

El aumento del nivel del mar relacionado con el cambio climático también puede intensificar los efectos de estos episodios en las comunidades ubicadas en zonas de baja altitud.

Autoridades mantienen las advertencias por inundaciones

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, señaló que la ciudad había superado la etapa más crítica de las mareas extremas, aunque pidió a la población mantener las precauciones en las zonas costeras.

El funcionario también advirtió sobre posibles caídas de árboles debido a los fuertes vientos e inundaciones en calles próximas al litoral, incluso en ausencia de precipitaciones.

En el sur de California, los meteorólogos alertaron sobre las denominadas sneaker waves, olas repentinas que pueden alcanzar zonas aparentemente seguras de las playas y arrastrar a las personas mar adentro.

El Servicio Nacional de Meteorología mantiene las advertencias por inundaciones costeras y recomienda mantenerse alejado de las infraestructuras expuestas al oleaje.