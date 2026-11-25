Thomas Markle, padre de Meghan Markle y suegro del príncipe Enrique del Reino Unido, fue acusado formalmente el martes 24 de noviembre de 2026 por un gran jurado federal de California de dos cargos de posesión de material de abuso sexual infantil.

El hombre de 82 años permanece bajo custodia en Florida y se prevé que sea trasladado a Los Ángeles para comparecer ante un tribunal federal durante las próximas semanas, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La nueva acusación amplía el proceso judicial iniciado tras su detención el pasado 6 de noviembre.

Ilustración de Thomas Wayne Markle Sr., padre de Meghan Markle, para comprender el proceso penal que enfrenta en Estados Unidos por presunta posesión de pornografía infantil, el 19 de noviembre de 2026. (Douglas Land / EFE)

¿De qué acusan al padre de Meghan Markle?

Según la Fiscalía Federal del Distrito Central de California, Thomas Markle habría poseído material de abuso sexual infantil en negativos fotográficos. La acusación señala que parte de las imágenes involucraría a menores de 12 años.

Los documentos judiciales también indican que el acusado habría almacenado material ilícito en dos depósitos alquilados en Los Ángeles, así como en Filipinas, país donde residió anteriormente.

Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) incautaron decenas de elementos fotográficos y libros como parte de las diligencias.

Thomas Markle fue declarado apto para afrontar el proceso judicial

Un juez de Florida ordenó durante noviembre que Markle fuera sometido a una evaluación psiquiátrica para determinar si estaba en condiciones de comprender el proceso judicial y colaborar con su defensa.

Tras la evaluación, se determinó que el padre de la duquesa de Sussex estaba en condiciones de afrontar el procedimiento penal.

Las acusaciones no constituyen una condena y Markle mantiene la presunción de inocencia mientras no se determine judicialmente su responsabilidad.

Filipinas también evalúa denuncias contra Thomas Markle

Las autoridades filipinas presentaron denuncias penales contra Markle en la ciudad de Cebú, donde habría residido durante más de un año.

La Policía de Filipinas recomendó formular dos cargos por presunta distribución de material de abuso sexual infantil y uno por posesión, conforme a la legislación de ese país.

El fiscal regional Graeme Elmido explicó a la agencia AFP que las denuncias serán sometidas a una evaluación preliminar para determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen continuar con el procedimiento.

¿Qué dijo Meghan Markle sobre las acusaciones contra su padre?

El caso salió a la luz en octubre, cuando el diario británico The Sun informó que Thomas Markle Jr., hermano de Meghan, habría encontrado material de abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre en Filipinas.

Tras conocerse las primeras acusaciones, Meghan Markle manifestó sentirse profundamente angustiada y expresó su preocupación por los menores que pudieran haber resultado afectados.

La duquesa de Sussex también señaló que había impedido el contacto entre su padre y sus hijos debido a anteriores acusaciones que consideraba preocupantes.

Meghan Markle contrajo matrimonio con el príncipe Enrique, hijo del rey Carlos III, en mayo de 2018. Ambos renunciaron a sus funciones como miembros activos de la familia real británica en 2020.