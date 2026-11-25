La Carretera Central, a la altura del sector La Huaycha, permaneció bloqueada durante varias horas de la mañana de este miércoles, luego de que pobladores y autoridades locales colocaran tractores, piedras y troncos en ambas márgenes de la vía para impedir el tránsito de vehículos hacia el norte y sur.

La medida de protesta fue organizada para exigir la ejecución del proyecto de mejoramiento del circuito vial que comprende los distritos de Chupaca, Sicaya, Vicso, Aco y Mito. Los manifestantes señalaron que el Gobierno Regional de Junín no habría respondido a sus reiterados pedidos para concretar esta obra.

Policía despejó la vía

La protesta, encabezada por dirigentes como Yahir Chuquiyanqui y alcaldes distritales, entre ellos el burgomaestre de Mito, ocasionó que pasajeros y transportistas quedaran varados en ambos sentidos de la carretera.

Ante la interrupción del tránsito, efectivos policiales utilizaron gases lacrimógenos para despejar la vía y retirar a los manifestantes. Según la información difundida durante la jornada, hasta ese momento no se había concretado la presencia de autoridades regionales ni un espacio de diálogo.

Posteriormente, los pobladores informaron que consiguieron una reunión con representantes del Gobierno Regional de Junín para las 3:00 de la tarde, por lo que las dos márgenes de la Carretera Central fueron liberadas.

Los manifestantes señalaron que esperan obtener compromisos concretos para atender sus demandas y que podrían otorgar un plazo hasta el lunes para recibir una respuesta. De no cumplirse lo solicitado, advirtieron que volverían a bloquear la vía.