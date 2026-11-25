La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (Odpe) de Arequipa realizó este miércoles la publicación de los carteles con la relación de los 118 locales de votación habilitados para la segunda elección regional, programada para el 6 de diciembre, sin registrarse cambio alguno respecto a los comicios del 4 de octubre.

El nuevo jefe de la Odpe Arequipa, Marco Antonio Vilela, detalló que los 118 locales ya fueron verificados y aprobados tras comprobar que cumplen con las condiciones de seguridad requeridas.

Vilela precisó que se coordinaron facilidades con los directores de los recintos para ocuparlos a partir del viernes previo a las elecciones, además de implementar rampas, flujos adecuados y módulos temporales cerca de los accesos para garantizar el voto de las personas con discapacidad.

En otro punto, señaló que hasta el momento se presentaron tres excusas de miembros de mesa, mientras que el plazo para presentar excusas o justificaciones vence el 30 de noviembre; en el proceso previo se reportaron 50 justificaciones y 100 excusas.

LOGÍSTICA

En cuanto al personal que se desplegará en esta segunda vuelta regional, la Odpe Arequipa reducirá su personal a cerca de mil ciudadanos, recordando que en la elección pasada el personal rondaba los mil 500 de la elección. La reducción obedece a que esta contienda se limita a la elección regional con dos candidatos.

El número de coordinadores de mesa pasará de 520 a 273, quienes ya firmaron contrato y reciben capacitación hasta el jueves, mientras se evalúa convocar a personal adicional como auxiliares de línea de recepción, orientadores y de repliegue de actas, además de estar en proceso de contratación la movilidad qué trasladará el material electoral.

Este material será distribuido entre el viernes y el sábado de la próxima semana hacia los distritos de la jurisdicción de la Odpe Arequipa, como San Juan de Tarucani, Chiguata, Alto Selva Alegre, Arequipa, Miraflores, Mariano Melgar y Paucarpata.