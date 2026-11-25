El papa León XIV calificó de “preocupante” el fracaso de las negociaciones climáticas de la COP31, que concluyó el domingo 22 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía, sin alcanzar un acuerdo entre los países participantes.

Durante la audiencia general de este miércoles 25 de noviembre en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el pontífice expresó su inquietud por la ausencia de compromisos internacionales para enfrentar el cambio climático.

“Ante la creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos, resulta preocupante que la COP31 haya terminado sin que la comunidad internacional alcanzara compromisos claros para abordar esta crisis de manera seria y responsable”, afirmó León XIV.

¿Por qué la COP31 terminó sin un acuerdo climático?

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) concluyó sin un acuerdo general debido a las discrepancias entre los países participantes sobre cuestiones fundamentales para combatir el calentamiento global.

Entre los principales puntos de desacuerdo figuraron la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, la financiación climática y las tecnologías destinadas a eliminar dióxido de carbono de la atmósfera.

La Unión Europea y otros participantes rechazaron una propuesta de texto final que no hacía referencia explícita a los combustibles fósiles.

León XIV advierte sobre el impacto del cambio climático en los más pobres

El pontífice estadounidense ha señalado en reiteradas ocasiones que el calentamiento global no constituye únicamente un problema medioambiental, sino también un desafío de justicia social.

León XIV considera que las poblaciones más vulnerables están particularmente expuestas a las consecuencias de las catástrofes naturales y las olas de calor agravadas por el cambio climático.

Durante su intervención, el papa instó a la comunidad internacional a asumir una responsabilidad compartida, fortalecer la solidaridad entre las naciones y promover cambios en los comportamientos individuales y los sistemas socioeconómicos.

Papa León XIV continúa el legado ambiental de Francisco

La defensa del medioambiente constituye uno de los temas que León XIV ha retomado del pontificado de su predecesor, Francisco.

En 2015, el entonces pontífice publicó la encíclica Laudato si’, documento que abordó la relación entre el deterioro ambiental, el uso de combustibles fósiles y el cambio climático.

León XIV reiteró su llamado a proteger la naturaleza, garantizar el bienestar de las poblaciones más pobres y preservar las condiciones de vida de las futuras generaciones.