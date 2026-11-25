Todos sentimos en algún momento esa sensación de miedo y preocupación intensos. Eso es la ansiedad. Pero cuando esa angustia, ese miedo se hacen no solo incontrolables, sino continuos y parte de nuestro día a día, puede convertirse en un trastorno.

Los trastornos de ansiedad están hoy entre los problemas de salud mental más comunes del mundo: en 2023 afectaron a 470 millones de personas, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Y, a pesar de ello, solo una de cada cuatro personas que los necesitan (27,6%) accede a un tratamiento.

“Mientras tanto, la vida familiar, social y laboral se vuelve cada vez más difícil y no sabemos cómo enfrentarlo”, explica Ana María López Medrano, psicóloga, psicoterapeuta, neurocientífica, docente universitaria y autora del libro Reprograma tu Ansiedad: Una guía basada en la neurociencia para calmar la ansiedad, el pánico y la preocupación.

SOBRE EL LIBRO

“Reprograma tu Ansiedad” puede entenderse como un manual de instrucciones para conocer cómo funcionamos cuando sentimos miedo, estrés o ansiedad. El texto ofrece un mapa comprensible de experiencias que muchos vivimos sin saber cómo explicarlo: pensamientos que se aceleran, el cuerpo que permanece en alerta, preocupación constante o reacciones difíciles de manejar en el día a día.

Además, tiene como finalidad favorecer el autoconocimiento y la autorregulación para reducir el estrés y la ansiedad en favor de nuestra propia salud mental.

“Cuando entendemos estas respuestas, podemos utilizar y adaptar las herramientas con mayor conciencia para autorregularnos, comprender mejor a los demás y cuidar nuestro bienestar”, detalla la autora.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A quienes experimentan ansiedad, preocupación persistente, estrés o ataques de pánico, y a quienes desean comprender mejor su funcionamiento y cuidar su bienestar emocional.

También puede interesar a familiares y personas cercanas que buscan entender estas experiencias. No requiere conocimientos previos de psicología o neurociencia.

Cada capítulo conecta una explicación con propuestas prácticas. El lector puede identificar su ciclo de ansiedad, revisar pensamientos automáticos, explorar recursos corporales, observar sus relaciones y diseñar hábitos y planes personales de autocuidado.

CLAVES PARA CONTROLAR LA ANSIEDAD

Especialista comparte claves que pueden ayudarle a manejar esos momentos en los que siente que la ansiedad se dispara:

Recupere el control de su cuerpo. Apoye los pies en el suelo, sienta el respaldo de la silla o mueva suavemente las manos. Prestar atención a esos apoyos puede ayudarle a sentirte más presente.

Encuentre un ancla. Elija un objeto y describe su forma, color y textura. Esta tarea concreta ayuda a dirigir la atención al entorno cuando su mente está anticipando lo peor.

Comprende la alarma. Si reconoce un episodio de ansiedad recuérdese: “Mi cuerpo está activado; puedo acompañarlo mientras esta sensación pasa”. Comprender lo que ocurre puede evitar que el miedo a los síntomas aumente el malestar.

Respiración suave. Respire despacio y sin forzar; deje que la salida del aire sea un poco más larga si le resulta cómodo. Esto puede ayudar a reducir la respiración acelerada que intensifica algunas sensaciones desagradables.

Tendencia

Hasta octubre de 2026, el Minsa reportó más de 1,2 millones de casos atendidos por trastornos de salud mental a nivel nacional.

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