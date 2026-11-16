Viajar al extranjero requiere más que preparar las maletas y verificar los documentos. Revisar los medios de pago, la conectividad y las alternativas de asistencia puede ayudar a prevenir inconvenientes durante la estadía.

En este contexto, Assist Card, compañía especializada en asistencia al viajero, comparte cinco recomendaciones para quienes planean salir del Perú por vacaciones, trabajo o estudios.

¿Qué debes revisar antes de viajar al extranjero?

Lleva dinero en la moneda local: Investiga qué moneda se utiliza en tu destino y procura contar con efectivo para cubrir gastos iniciales, como transporte y alimentación. También revisa las opciones de cambio y los medios de pago aceptados. Asegura tu conexión a internet: Verifica si tu plan telefónico incluye roaming internacional o considera alternativas como una eSIM o tarjeta SIM local para utilizar mapas, consultar reservas y comunicarte. Contrata una asistencia de viaje adecuada: Evalúa las coberturas según el destino, la duración y las actividades previstas. Revisa especialmente las exclusiones, enfermedades preexistentes y procedimientos para solicitar atención. Revisa tus tarjetas bancarias: Comprueba que estén habilitadas para operaciones internacionales, verifica los límites de consumo y activa las alertas de seguridad. También es recomendable contar con un medio de pago alternativo. Verifica los enchufes y adaptadores: Consulta el voltaje y tipo de tomacorriente del país de destino para proteger tus dispositivos electrónicos. Recuerda que un adaptador de enchufe no necesariamente convierte el voltaje.

¿Por qué es importante contratar asistencia de viaje?

Orlando Romano, country manager de Assist Card Perú, recomienda conocer las condiciones de la asistencia contratada y los procedimientos para solicitar ayuda durante una emergencia.

Una asistencia de viaje puede contemplar atención médica de urgencia, medicamentos u otros servicios, dependiendo de las condiciones del producto contratado. Además, algunos destinos exigen una cobertura médica específica como requisito de ingreso.

Antes de partir, también es fundamental verificar la vigencia del pasaporte, los requisitos migratorios y las visas que correspondan al país de destino.