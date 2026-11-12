Lambayeque cuenta con una nueva infraestructura: Vía de Evitamiento papa León XIV, inaugurada y puesta en servicio por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini, como parte de las mejoras en la conectividad de esta región del norte del país.

La obra permitirá agilizar el desplazamiento entre las ciudades de la región de Lambayeque, en el marco de los preparativos para recibir al sumo pontífice.

De acuerdo con la información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la nueva vía permitirá reducir el tiempo de viaje de 40 a tan solo 14 minutos.

Asimismo, beneficiará directamente a más de 1.3 millones de personas, al facilitar el transporte de pasajeros y mercancías, además de contribuir al fortalecimiento de la seguridad vial en la región.

La ceremonia de inauguración contó con la participación del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores; el vicario general de la Diócesis de Chiclayo, reverendo padre Jorge Villegas; y la gerente general de la Concesionaria Vial del Sol (COVISOL), Patricia Sánchez Villafuerte. Las autoridades destacaron la importancia de esta infraestructura para mejorar la circulación y la integración vial de la zona.