El papa León XIV celebró este martes 10 de noviembre una misa multitudinaria en Córdoba, Argentina, donde exhortó a los fieles a vivir la santidad en sus actividades cotidianas. La ceremonia se desarrolló en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), durante el tercer día de su visita al país.

Unos 650 mil fieles participaron en la celebración, según cifras de los organizadores citadas por el Vaticano en el reporte proporcionado. Ante los asistentes, el pontífice lanzó un mensaje centrado en la fe, el compromiso cristiano y la evangelización.

“¡Vayan y sean santos!”, expresó León XIV durante una homilía en la que recordó a distintas figuras religiosas argentinas y destacó la importancia de transmitir la fe a través de las acciones cotidianas.

Miles de personas esperan en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el recinto de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), el comienzo de la homilía que oficiará el papa León XIV este martes. Foto: EFE/ Sebastiao Moreira

Papa León XIV recordó a los santos argentinos durante su misa en Córdoba

En su intervención, el pontífice destacó la tradición religiosa de Córdoba y recordó a hombres y mujeres que dedicaron su vida al servicio de los demás y a la difusión del Evangelio.

“La tierra que ahora nos acoge ha sido rica en frutos de santidad”, manifestó León XIV, al señalar que el ejemplo de las generaciones anteriores continúa siendo una referencia para los creyentes.

El papa mencionó a figuras religiosas como san Héctor Valdivielso Sáez, fray Mamerto Esquiú, el cardenal Eduardo Pironio, María Ludovica de Angelis, Crescencia Pérez y san Artémides Zatti.

También recordó a Ceferino Namuncurá, Laura Vicuña, el Cura Brochero y Mama Antula, figuras reconocidas por la Iglesia católica y vinculadas con la historia religiosa argentina.

“¡Vayan y evangelicen!”, el mensaje del papa León XIV

Durante la ceremonia, el pontífice invitó a los católicos a expresar su fe no solamente mediante la oración, sino también a través de sus acciones en la familia, el trabajo y la comunidad.

“Celebramos esta misa por la santificación de todos los argentinos”, expresó León XIV ante los asistentes, quienes respondieron con aplausos.

En otro momento de su intervención, el papa pidió abrir los corazones a la fe y llevar el mensaje cristiano a los distintos espacios de la vida diaria.

El pontífice también destacó la importancia de evangelizar mediante el ejemplo personal, al recordar una enseñanza de san Juan Pablo II sobre el compromiso de vida y el testimonio de oración.

Miles de peregrinos pasaron la noche esperando al papa en Córdoba

La misa se desarrolló en el predio de FAdeA, que comenzó a recibir peregrinos desde el lunes 9 de noviembre. Según la información proporcionada por los organizadores, más de 250 mil personas permanecieron durante la noche en el lugar.

Los asistentes llegaron desde distintas provincias argentinas y también desde países como Paraguay y Venezuela, para participar en una vigilia que incluyó presentaciones artísticas y espacios de oración.

Durante la jornada previa también se realizó un espectáculo de drones con mensajes de inclusión y unidad, entre ellos la frase “Nadie sobra”.

La celebración estuvo acompañada por la imagen del Cristo pobre, vinculada al Cura Brochero, una de las figuras religiosas recordadas durante la homilía.

¿Qué actividades tendrá el papa León XIV después de la misa?

De acuerdo con la agenda oficial de la Santa Sede, León XIV tiene previsto trasladarse a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba, para reunirse a las 3:15 p.m. con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

Posteriormente, el pontífice regresará a Buenos Aires, donde participará en una vigilia juvenil programada para las 8:15 p. m. en el Monumento de los Españoles.

La visita a Argentina forma parte de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, programado del 6 al 17 de noviembre. Su llegada a Lima está prevista para el miércoles 11 de noviembre, según el itinerario publicado por el Vaticano.