El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que prefiere no expresar públicamente su opinión sobre el discurso pronunciado por el papa León XIV durante su primera visita oficial al país, con el propósito de evitar que sus declaraciones sean utilizadas en el debate político local.

En una entrevista concedida al canal LN+, el mandatario calificó positivamente la intervención del pontífice, realizada el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad de Buenos Aires, aunque decidió reservarse una valoración detallada de su contenido.

“A mí me pareció una ponencia superlativa y hay muchos elementos de muchísimo valor, pero prefiero guardarlo para mí”, manifestó Milei tras participar en las actividades oficiales de recepción del líder de la Iglesia católica.

Milei rechaza involucrar al papa León XIV en disputas políticas

El jefe de Estado argentino explicó que cualquier interpretación pública de las palabras del pontífice podría generar controversias entre los sectores políticos de su país.

“No quiero caer en esa miserabilidad de estar poniendo al santo padre en el debate rastrero de la política local”, afirmó durante su conversación con LN+.

Milei añadió que el debate político argentino se caracteriza, a su juicio, por una baja calidad y un deficiente nivel intelectual, razón por la cual consideró conveniente mantener al pontífice al margen de esas controversias.

Sus declaraciones se produjeron después del primer discurso de León XIV en Argentina, pronunciado ante autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el antiguo Centro Cultural Kirchner, actualmente denominado Palacio Libertad.

Papa León XIV pide justicia social y protección a los más vulnerables

Durante su intervención del domingo, el papa León XIV hizo un llamado a fortalecer la justicia social, la educación y la investigación, además de garantizar una mayor protección a los jubilados y las personas con discapacidad.

El pontífice también se refirió a la necesidad de que las políticas económicas tengan como prioridad el bienestar de la población, en un contexto marcado por los ajustes presupuestarios impulsados por el Gobierno argentino.

“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, expresó León XIV ante el presidente Milei, quien escuchó su intervención desde el auditorio.

El mensaje adquirió relevancia en el escenario político argentino debido a las medidas de reducción del gasto público aplicadas por la administración de Milei, que han generado debates sobre el financiamiento de programas sociales y servicios públicos.

Javier Milei y León XIV sostuvieron reunión privada de 40 minutos

El mandatario argentino también relató detalles del recibimiento al pontífice en el aeropuerto de Buenos Aires y del encuentro privado que ambos mantuvieron posteriormente en la Casa Rosada.

Según explicó, la conversación se prolongó durante aproximadamente 40 minutos y abordó asuntos relacionados con el papel de las Sagradas Escrituras en la toma de decisiones y el concepto de derecho natural.

Milei describió la experiencia de recibir al pontífice como un acontecimiento especial y lo calificó como el “máximo líder espiritual del planeta”.

“Es algo verdaderamente estremecedor”, afirmó el presidente al referirse al encuentro.

Papa León XIV continuará su visita por Córdoba y Luján

León XIV inició el domingo 8 de noviembre una visita histórica a Argentina, la primera realizada por un pontífice en casi cuatro décadas.

Después de sus actividades en Buenos Aires, el líder de la Iglesia católica tiene previsto viajar el martes 10 de noviembre a Córdoba y visitar el miércoles 11 la ciudad de Luján, donde se encuentra la basílica dedicada a Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina.

La agenda forma parte de su recorrido apostólico por Sudamérica, que incluye encuentros con autoridades, representantes de la Iglesia y fieles católicos.