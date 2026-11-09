Miles de personas se congregaron este lunes 9 de noviembre en las afueras de Buenos Aires, Argentina, para recibir al papa León XIV, quien visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione, un hogar de caridad que alberga a 410 adultos con discapacidad.

Desde la madrugada, familias y grupos de amigos se instalaron con sillas a ambos lados del camino que debía recorrer el pontífice en Claypole, localidad situada al sur de la capital argentina. Los asistentes portaban banderas de Argentina y del Vaticano, mientras una banda alternaba canciones religiosas con oraciones.

El pontífice llegó al establecimiento después de recorrer parte de la localidad en el papamóvil y saludar a los fieles que aguardaban su paso. La visita fue confirmada por las autoridades locales y forma parte del programa oficial de su viaje apostólico por Sudamérica.

Papa León XIV visita hogar de 410 personas con discapacidad

El Pequeño Cottolengo Don Orione es una institución católica dedicada a la atención de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. El establecimiento, ubicado en Claypole, pertenece a la congregación Pequeña Obra de la Divina Providencia, fundada por san Luis Orione.

La visita del pontífice contempla un encuentro con los residentes y trabajadores del hogar, así como testimonios de dos de las personas atendidas en el establecimiento, antes de una intervención y bendición papal.

La actividad se desarrolla en medio de un debate nacional sobre el financiamiento de los servicios de atención a personas con discapacidad, uno de los asuntos que ha provocado protestas contra la política de ajuste económico del presidente argentino, Javier Milei.

Pope Leo XIV greets Catholic nuns as he arrives at the Pequeno Cottolengo Don Orione de Claypole residential care home in Claypole, Buenos Aires province, Argentina on November 9, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Recortes de Javier Milei generan debate en Argentina

Las medidas de reducción del gasto público impulsadas por el Gobierno de Javier Milei desde su llegada al poder, en diciembre de 2023, han generado cuestionamientos de organizaciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad.

Tras negociaciones en las que participó la Iglesia católica, representantes del oficialismo y la oposición acordaron un proyecto destinado a garantizar el financiamiento de las prestaciones. La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2026 y quedó pendiente de tratamiento en el Senado, según la información proporcionada.

El Gobierno argentino sostiene que las medidas aplicadas en el sector buscan combatir irregularidades y gastos indebidos, mientras que organizaciones y establecimientos asistenciales advierten sobre las dificultades económicas que enfrentan para sostener sus servicios.

Fieles piden unidad y atención a los más vulnerables

Entre los asistentes se encontraba Ana Trucco, una estudiante de 22 años que contó a la agencia AFP que se acercó a la fe católica mediante la lectura de las encíclicas del papa Francisco.

“Hay que estar siempre pensando en los más humildes de nuestra patria que hoy están siendo tan abandonados”, declaró Trucco a AFP. La joven también destacó la importancia de que León XIV continúe el legado social de su antecesor.

En el barrio porteño de Palermo, miles de fieles también formaban filas desde temprano para ingresar a la misa prevista en el Monumento de los Españoles. Familias con niños y grupos llegados en autobuses organizados por sus parroquias aguardaban la celebración religiosa.

“Lo que más nos hace falta es unión, estamos tan divididos”, expresó a AFP Soledad Troncoso, una jubilada de 67 años que llegó desde Wilde junto con su hermana y varios vecinos.

León XIV pide que el crecimiento económico llegue a los necesitados

El papa León XIV llegó a Argentina el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay, como parte de una gira apostólica que concluirá en Perú el 17 de noviembre.

Durante su primer discurso en Buenos Aires, ante las autoridades argentinas y el presidente Javier Milei, el líder de la Iglesia católica pidió promover una economía que beneficie a las personas y exhortó a respetar las diferencias de pensamiento.

El mensaje se produjo en un contexto de tensiones políticas y sociales por el programa de ajuste económico del Gobierno argentino y los cuestionamientos de sectores de la Iglesia a sus consecuencias sociales.

¿Cuándo llegará el papa León XIV al Perú?

De acuerdo con el programa oficial divulgado por la Santa Sede, León XIV llegará al Perú el miércoles 11 de noviembre de 2026, después de completar sus actividades pastorales en Argentina.

Su salida de Buenos Aires está programada para las 2:00 p. m. y su llegada a la Base Aeronaval del Callao, para las 5:30 p. m., hora peruana.

La visita apostólica continuará hasta el 17 de noviembre e incluirá actividades en Lima y otras localidades del país, entre ellas Chiclayo, ciudad donde el pontífice desarrolló parte de su labor pastoral antes de ser elegido papa.