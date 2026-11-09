El papa León XIV afirmó este lunes 9 de noviembre que el progreso de una nación también debe medirse por la atención e inclusión de las personas con discapacidad, durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, un hogar de caridad ubicado en Claypole, al sur de Buenos Aires, Argentina.

El establecimiento alberga a 410 adultos con discapacidad, muchos de los cuales no reciben visitas de familiares o allegados. Allí, el pontífice de 71 años se reunió con residentes, trabajadores y voluntarios para destacar la importancia de una sociedad que garantice la dignidad de todas las personas.

“Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, expresó León XIV durante su intervención, en la que también destacó la necesidad de reconocer el valor de quienes requieren cuidados y acompañamiento.

León XIV pide a Argentina superar el individualismo y la exclusión

En su discurso, el líder de la Iglesia católica subrayó que la inclusión de las personas con discapacidad debe ser considerada un indicador del desarrollo social de los países.

“El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, manifestó el pontífice.

León XIV también expresó su deseo de que Argentina continúe fortaleciendo las iniciativas de solidaridad y asistencia social, especialmente aquellas dirigidas a los sectores más vulnerables.

“Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad”, señaló, al destacar la labor del Cottolengo Don Orione y exhortar a superar el individualismo y la exclusión.

Visita papal ocurre en medio de críticas a los recortes de Javier Milei

Las declaraciones del papa se produjeron en un contexto de cuestionamientos a las políticas de ajuste económico impulsadas por el presidente argentino, Javier Milei, particularmente por su impacto en los servicios destinados a personas con discapacidad.

Desde que asumió el poder en diciembre de 2023, las medidas de reducción del gasto público han generado protestas de organizaciones, trabajadores y familias que dependen de prestaciones asistenciales.

Tras negociaciones en las que participó la Iglesia católica, representantes del oficialismo y la oposición alcanzaron un acuerdo sobre un proyecto destinado a garantizar el financiamiento de estas prestaciones.

Aunque el pontífice no mencionó directamente a Javier Milei durante su intervención en el Cottolengo, sus palabras destacaron la responsabilidad de las sociedades de proteger a las personas más vulnerables.

Residente del Cottolengo comparte su historia frente al papa

Durante la visita, León XIV escuchó los testimonios de personas atendidas en la institución, entre ellas Marta Donato, de 57 años, quien vive en el establecimiento desde hace 44 años y padece artritis reumatoide.

La residente relató las dificultades emocionales que atravesó antes de encontrar en el hogar un espacio de acompañamiento y pertenencia.

“Yo estaba con un rencor porque me sentía como que me habían desechado”, contó durante su intervención, según AFP.

Donato explicó que, con el paso de los años, comprendió la importancia que había adquirido el Cottolengo en su vida. Su testimonio formó parte del encuentro al aire libre en el que participaron los residentes y el personal de la institución.

Miles de fieles recibieron al papa León XIV en Claypole

Desde la madrugada, familias y grupos de amigos se congregaron en las calles de Claypole para saludar al pontífice durante su recorrido hacia el centro de asistencia.

Los asistentes portaban banderas de Argentina y del Vaticano, mientras en un parque cercano se desarrollaban actividades musicales y oraciones.

Ana Trucco, una estudiante de 22 años, destacó ante AFP la continuidad del compromiso social promovido por el papa Francisco y la importancia de la visita a personas con discapacidad.

“Hay que estar siempre pensando en los más humildes de nuestra patria”, señaló la joven, quien aseguró que se acercó a la fe mediante la lectura de las encíclicas de Francisco.

León XIV continuará su gira sudamericana hasta Perú

El papa León XIV llegó el domingo 8 de noviembre a Argentina, procedente de Uruguay, como parte de una gira apostólica por Sudamérica que concluirá en Perú.

Durante su primer discurso en Buenos Aires, el pontífice pidió que el crecimiento económico alcance a los sectores más necesitados y exhortó a respetar a quienes mantienen opiniones diferentes.

Para este lunes también está prevista una misa en el barrio porteño de Palermo, donde miles de fieles se congregaron desde temprano para participar en la celebración.

La gira papal continuará posteriormente en territorio peruano, donde se desarrollarán actividades oficiales y religiosas.