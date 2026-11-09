El Centro Histórico de Lima se prepara para recibir al papa León XIV con medidas especiales de seguridad. Como parte del operativo, la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional dispusieron el cierre del tránsito vehicular en el Damero de Pizarro y establecieron dos anillos de seguridad alrededor de la Plaza Mayor.

El alcalde Renzo Reggiardo indicó que las cámaras de videovigilancia permitirán supervisar la zona y prevenir incidentes durante el recibimiento, al que se prevé la asistencia de 12 000 personas. El ingreso del público estará habilitado por las vías Conde de Superunda, jirón de la Unión y jirón Callao.

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García, informó que las actividades del papa León XIV junto a la curia en la Catedral de Lima y la Plaza de Armas comenzarán a las 9:30 a.m. del próximo 12 de noviembre. Como parte de su recorrido en el papamóvil, el Santo Padre ingresará al Palacio Municipal, donde recibirá la Llave de la Ciudad.

Durante las labores de restauración de la Basílica Nuestra Señora del Carmen, en el Callao, arqueólogos hallaron una gruta subterránea situada a tres metros de profundidad, debajo del altar principal. El gerente de recuperación arqueológica, Hugo Benavides, y el párroco José del Rosario indicaron que la estructura dataría de finales del siglo XVIII y estaría vinculada con las primeras expresiones de culto a la Virgen del Carmen en la zona.

El templo también mantiene un vínculo con el papa León XIV, pues, durante su etapa como obispo y administrador apostólico del Callao, monseñor Robert Prevost celebraba misas periódicas en ese recinto. Asimismo, las autoridades distritales trasladaron e instalaron una estatua de fibra de vidrio de 14 metros de altura en la costanera de La Punta.

Para la multitudinaria ceremonia en la Base Aérea de Las Palmas se estima la participación de un millón 200 mil personas. El comandante de la FAP Arturo Zaldívar detalló que se construye un escenario de 80 metros de largo y 20 de ancho, que contará con rampas laterales, pantallas gigantes y espacios habilitados para las agrupaciones musicales.

El operativo también incluye 17 puntos de ingreso distribuidos entre Surco y Chorrillos, 80 estaciones de abastecimiento de agua y 37 puestos de atención médica. Además, se contará con personal eclesiástico encargado de distribuir la comunión. El acceso a la base aérea estará habilitado desde las 10:00 p.m. del día previo a la ceremonia.

La aerolínea LATAM asumirá el traslado aéreo del papa León XIV a través de cinco vuelos que comprenderán los destinos nacionales de Chiclayo, Cusco y Pucallpa, así como los trayectos internacionales hacia Argentina y Roma. Durante los viajes, el menú a bordo ofrecerá preparaciones como lomo con pesto andino, arroz con pato a la chiclayana y quinua tricolor.

El papa León XIV finalizará sus actividades en Argentina el miércoles 11 de noviembre y posteriormente viajará al Callao, donde dará inicio oficial a su visita pastoral al Perú.