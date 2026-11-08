Una joven de 20 años fue encontrada sin vida este domingo 8 de noviembre en un terreno descampado de la zona de Chuquitanta, en el distrito limeño de San Martín de Porres. La víctima había sido reportada como desaparecida luego de salir a una reunión con amigos.

El cuerpo fue localizado por un grupo de amistades que participaba en su búsqueda, en un terreno ubicado en la prolongación de la avenida Naranjal. Tras el hallazgo, se alertó a las autoridades para que acudieran al lugar.

La Policía Nacional informó que la víctima fue encontrada sin ropa y con presuntos signos de violencia sexual.

Durante las diligencias, los agentes también ubicaron una motocicleta negra en la zona y detuvieron a su conductor, quien fue trasladado a la Comisaría de Pro. Según los familiares, el hombre habría mostrado interés en la joven desde hace varios meses. Su presunta vinculación con el caso deberá ser esclarecida por las autoridades.

De acuerdo con el reporte de RPP, la joven era estudiante de Ciencias de la Comunicación y, durante sus días libres, ayudaba a su madre en un puesto de venta de artículos de limpieza.

Las investigaciones están a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, que deberán determinar las circunstancias del fallecimiento e identificar a los responsables.