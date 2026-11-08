Múltiples críticas ha despertado la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no nombrar a Rafael López-Aliaga (Renovación Popular) alcalde de Lima.

El virtual primer regidor de la metrópoli asumió como burgomaestre en 2023, pero renunció al cargo para aspirar –sin éxito– a la Presidencia. Tras dicho tropiezo, esperaba volver a la alcaldía metropolitana el próximo año, luego de que el candidato a alcalde de su partido, Luis Rubio, renunciara a su postulación y se proclame el triunfo de Renovación Popular.

Al frente

Luego de que el JNE anunciara su decisión, especialistas en la materia y hasta un excontrincante suyo cuestionaron el criterio establecido por la máxima autoridad electoral.

Carlos Bruce, excandidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú y actual alcalde de Surco –puesto al que llegó con Avanza País–, afirmó que esta situación “no debe volver a pasar”.

“El JNE permitió que alcaldes que buscaban su ‘reelección’ postulen como candidatos, y muchos protestamos porque era inconstitucional. Hoy les prohíbe asumir el cargo a los que fueron elegidos”, cuestionó Bruce desde la red social X.

Agregó que si el Jurado “hubiera tomado esta decisión en el momento oportuno, los electores hubieran –también– tomado una mejor decisión” el último 4 de octubre, en las urnas.

En tanto, José Tello, especialista en derecho electoral, sostuvo que “se tiene que cumplir con lo que establece la propia Ley Orgánica de Municipalidades”. Esto es: “que el primer regidor es quien tiene que asumir el cargo”.

“El impedimento de ‘reelección inmediata’ ya pasó, es una etapa meramente electoral, la elección ya se consumó. Entonces, no se puede aplicar por analogía una restricción electoral en una etapa que ya no es tal”, afirmó en Canal N.

Añadió que “corresponde, en este caso, darle la credencial” a López-Aliaga. Consideró que, de lo contrario, se “afecta el artículo 139, numeral 9, de la Constitución”.

“Una norma restrictiva –y esta norma (del JNE) lo sería– no se puede aplicar por analogía y afectar un derecho fundamental, como es el de la participación política”, puntualizó.

Por su parte, Wilber Medina, exabogado de la Municipalidad de Lima, cuestionó: “¿Puede el JNE decir que hay ‘reelección inmediata’ de López-Aliaga si el 13 de octubre renunció y, desde el 14 del mismo mes, el mismo JNE le otorgó la credencial de alcalde a Renzo Reggiardo (primer regidor)”, escribió en X.

“¿Se puede reelegir a alguien en un cargo que ya no ocupa? RLA el 4/10/2026 (día de las elecciones) no era alcalde. De colofón: El argumento central para la no reelección es: evitar que la autoridad use fondos públicos en su campaña y, claro, tenga ventaja frente a los otros candidatos. Esto tampoco ocurre (con López-Aliaga)”, puntualizó.