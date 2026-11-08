Mientras el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima se alista para declarar primer regidor a Rafael López-Aliaga (Renovación Popular), en línea con el criterio establecido por la instancia superior, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), especialistas y excandidatos saludan la postura de la autoridad electoral.

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El expostulante a la alcaldía de Lima de Avanza País, Francis Allison, felicitó a Jeanette Alonzo, segunda regidora en la lista de Renovación Popular (RP) y quien finalmente será alcaldesa de Lima.

“Sonó el pitazo final del partido y el JNE ya dijo, públicamente, que no va a acreditar a ningún alcalde que haya postulado a la reelección de manera encubierta. Por eso, me corresponde felicitar a la señora Jeanette Alonzo, próxima alcaldesa de Lima. Jeanette, te deseo lo mejor, tu éxito será el éxito de todos los limeños y limeñas”, dijo Allison en Instagram.

En el mismo video, el excandidato también cuestionó al JNE; sin embargo, aseveró que esa institución veló por el cumplimiento de la ley.

“¿El JNE debió manifestar públicamente su criterio antes? Por supuesto. Sin embargo, da un poderoso mensaje, la ley es para todos”, remarcó.

Análisis

El especialista en materia electoral Fernando Tuesta también emitió una opinión. El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) consideró que el “JNE se pronunció de manera correcta y en apego a la Constitución al impedir que los candidatos, elegidos alcaldes en 2022, sean proclamados nuevamente en ese mismo cargo, bajo cualquiera de las figuras planteadas”.

“Tras meses de incertidumbre, el organismo electoral ha resuelto de acuerdo con el marco jurídico que prohíbe la reelección de alcaldes. Con esta decisión se cierra un intento de burlar la ley que, de haber prosperado, habría sentado un precedente para que todos los alcaldes electos intentaran lo mismo”, remarcó.

En esa línea, pidió “recordar que las resoluciones del JNE son inapelables”.

“Si se entregara la credencial de alcalde al señor López-Aliaga porque postuló como regidor, el 2031 podría postular como alcalde; y el 2035 como primer regidor, y así sucesivamente. Es absurdo. En concreto, está prohibido que una persona se mantenga en el cargo más de un periodo”, enfatizó.

El constitucionalista Luciano López se sumó a las críticas por la respuesta tardía del Jurado, pero coincidió en que la decisión es la más adecuada.

“Por la aplicación del sentido del artículo 194 de la Constitución, ni López-Aliaga ni ningún alcalde que postuló como primer regidor podrán asumir el cargo de alcalde, así renuncien quienes sigan en el orden de lista”, concluyó.