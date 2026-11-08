Luego de varias horas, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú logró controlar un incendio de código 3 que se registró en un edificio multifamiliar de siete pisos, ubicado en la urbanización Los Jazmines, en la avenida Los Jardines, en el distrito limeño de Comas.

La emergencia movilizó a 21 unidades de bomberos.

El brigadier mayor Javier Carrasco, comandante departamental de Lima Norte, informó a RPP que el fuego fue confinado y se evitó que se propagara a los inmuebles aledaños. Asimismo, descartó que se hayan registrado personas heridas o afectadas por la inhalación de humo.

Según explicó, los pisos cuarto, quinto y sexto del edificio eran utilizados como almacén de fardos de tela , mientras que los tres primeros niveles albergaban departamentos donde residían los propietarios de los productos.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro y tampoco se ha precisado si el almacén contaba con las autorizaciones correspondientes para funcionar en un edificio multifamiliar.

El representante de los bomberos indicó que la presencia de material textil en los niveles superiores dificultó las labores de extinción.