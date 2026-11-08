La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está a dos actas de completar el conteo de la elección municipal de Lima Metropolitana. Al cierre de la edición, Santa Anita y Villa María del Triunfo registraban un acta enviada a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Las actas fueron observadas por inconsistencias entre el número de ciudadanos que votaron y los votos registrados. Ambos casos deben resolverse para incorporar los votos al cómputo general.

La culminación del conteo permitirá la proclamación de Renovación Popular como ganadora de la elección.

Sin embargo, la proclamación también deberá considerar la disposición del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la conformación del concejo municipal. Por esa decisión, la segunda regidora de la lista asumiría la alcaldía provincial de Lima Metropolitana.