Rafael López-Aliaga (RLA) anunció que denunciará penalmente a Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por presunta omisión dolosa de funciones.

El fundador de Renovación Popular realizó el anuncio en Carabayllo, un día después de que el JNE resolviera que no entregará credenciales de alcalde a los postulantes a primer regidor que ya fueron burgomaestres en el periodo pasado, como es su caso.

Queja

RLA responsabilizó a Burneo por las demoras en la distribución del material electoral en las Elecciones Generales del pasado 12 de abril y que le dio el “beneficio de la duda”.

Sin embargo, con la restricción del JNE que evita que asuma nuevamente la alcaldía, a la que renunció para postular a la Presidencia, RLA indicó que Burneo “se ganó su denuncia penal”.

“Primero voy a meter los recursos penales, civiles y constitucionales”, aseguró. Asimismo, adelantó que agotará las vías legales antes de recurrir a las movilizaciones.

Asimismo, el exalcalde de Lima señaló que la posición adoptada por el JNE “viola” la Constitución.

“Uno puede postular a teniente alcalde, no hay problema. Eso es a lo que he postulado. Pero hay otra ley que dice claramente: ante la ausencia de alcalde hay una sucesión. Una ley de sucesión que no está respetando el caballero”, arguyó.

Y acusó a Burneo de integrar un “grupo criminal”.

Análisis

El abogado penalista Andy Carrión explicó a Correo que la denuncia no tendría viabilidad jurídica debido a que los hechos señalados no configurarían el delito de omisión de funciones.

“¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el retardo? ¿Cuál es el rehusamiento? Yo creo que no es viable”, dijo.

El especialista también explicó que Burneo, en su condición de presidente del JNE, tiene la prerrogativa de un juez supremo.

En ese sentido, indicó que una eventual investigación contra él correspondería a la Fiscalía de la Nación y que, para avanzar hacia la formalización de una investigación preparatoria, se tendría que seguir el procedimiento constitucional correspondiente ante el Congreso de la República.