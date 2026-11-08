Para Juan José Marthans, economista y flamante director del Banco Central de Reserva (BCR), se deben “limpiar” las instituciones comprometidas con la seguridad, como la Fiscalía y el Poder Judicial, de elementos que estén ligados a la corrupción.

En entrevista con Correo manifestó que el momento por el que pasa el país, con El Niño que golpea fuerte y con un contexto internacional de guerra que encarece los combustibles y con el riesgo de una gran inflación, se tiene que bajar las armas políticas y buscar un consenso político. Dijo que en el momento oportuno, el directorio del BCR, con sus nuevos integrantes, deberá pronunciarse sobre un ajuste al alza de la tasa de interés. Considera que un Reactiva focalizado en las micro y pequeñas empresas sería conveniente para enfrentar los estragos del fenómeno climático.

Se calienta la economía, ¿el BCR debe ajustar su política monetaria, sus tasa de interés antes de que la inflación se dispare?

Esa es una decisión que la debe tomar el directorio del Banco Central. En este momento soy un miembro del directorio electo, no he juramentado. Tengo que coordinar y conversar con mis pares, tengo que pedir información a los técnicos del Banco Central en el marco de diferentes temas que hay que abordar al interior del directorio y se pueda tomar la decisión oportuna y adecuada. Creo que este tema amerita que se realice la primera reunión formal con presencia de los nuevos directores. Adelantar opinión ahora no contribuiría mucho en la necesidad de consolidar los mecanismos de información.

Hay que admitir que la demanda está dinámica.

Hay un hecho que es interesante en Perú, la dinámica inflacionaria no solo se aborda por efecto de choques de oferta, como el conflicto de Irán, el choque asociado al efecto de El Niño es evidente, sino también observamos la particularidad en Perú que, adicionalmente, estos choques generan inevitablemente presión sobre la dinámica de precios. Perú, en los últimos meses, ha venido observando un comportamiento crecientemente expansivo, que significa la expansión de la demanda, por lo tanto hay dos elementos que sopesar y que podrían ser considerados por el directorio (del BCR) en su momento para decidir si mantiene o se ajusta la tasa de referencia.

Situación muy complicada con los precios altos...

Lo que voy a hacer de mi lado es pedir información en detalle, conversar con Julio (Velarde), con mis pares del directorio y ya el directorio tomará la decisión respectiva. Lo que sí puedo señalar es lo que resulta claro hoy en día, la dinámica inflacionaria de Perú viene siendo muy peculiar porque ya no solamente podemos ahorrar la explicación por el lado de la oferta, sino también por el lado de la demanda y la preocupación de Julio (Velarde) es natural y creo que vamos a hacer lo correcto para buscar evitar esta dinámica inflacionaria que hoy día enfrenta a Perú y que es inusual. Solamente tuvimos entre 5% y 8% durante el post-COVID, ahora estamos en 5% y esto podría derivar en una inflación que hay que evitar a toda costa. Perú es el país latinoamericano que ha batido récord en mantener una inflación de un dígito por muchos años y creo yo que ese récord hay que mantenerlo.

Es casi imposible que la inflación en Perú alcance los dos dígitos porque tiene una base macroeconómica que ayuda...

Sin duda alguna, lo veo difícil. Perú tiene bastantes instrumentos sobre los cuales se puede aplicar con éxito una política que impida que los precios sigan subiendo. Tiene una muy buena macroeconomía, un frente externo excepcionalmente bien manejado, tiene un frente fiscal con una de las deudas públicas como porcentaje del PBI más bajo del mundo, tiene un sistema bancario absolutamente bien capitalizado. Por lo tanto diría tranquilidad porque los grados de libertad que nos da para trabajar exitosamente la buena macroeconomía son grandes y creo que el Banco Central con sus técnicos, su presidente y su directorio va a hacer lo correcto en las próximas semanas.

En el tema de la inflación actual, un factor importante es el alza de los combustibles y está causando un efecto dominó.

Es evidente, no solamente Perú, eso es global, regional y, en el corto plazo, es inevitable porque la oferta de petróleo se afectó por la guerra en Irán, en consecuencia afecta el precios de los combustibles, que mueven los motores de los vehículos que transportan todo tipo de bienes.

Los transportistas de carga anuncian un paro porque creen que el precios de los combustibles se puede bajar por decreto...

Ya el ministro de Economía (Elmer Cuba) ha anunciado medidas que me parecen bastante prudentes, como subsidios focalizados, compensaciones a los sectores socioeconómicos más afectos al impacto de El Niño. Se ha hecho lo que el recetario básico en materia de política económica recomienda y creo que se está haciendo bien. Pero, tenemos que ser muy cuidadosos y observar con mucho detenimiento cuál es la magnitud concreta del impacto de El Niño sobre el desempeño de la economía peruana y sus regiones, y de los sectores básicos de la actividad económica y financiera. En función de esto, si es que tenemos los instrumentos muy bien calibrados y preparados, como podría ser un Reactiva Perú 3, creo que en este sentido acertaríamos. No se trata de adelantarnos a decir si es bueno o no. Lo único que he propuesto es que se prepare la herramienta, no he dicho que se aplique.

¿Sería un Reactiva para las Mipymes?

Habría que ver cómo lo focalizamos, pero lo que tenemos que evitar es que en el escenario peruano se rompa la cadena de pagos. Porque se rompe la cadena de pagos, entonces el costo en términos de PBI podría ser bastante mayor al 1%. Y si esto es evitable, pues tenemos que actuar desde ahora. Lo único que me reafirmo en mi propuesta de evaluar un Reactiva 3 es que hay que tener el instrumento preparado.

¿Ha conversado con el ministro de Economía, Elmer Cuba, sobre esa posibilidad?

No, no he tenido la oportunidad de conversar personalmente con él. Es un muy buen amigo, pero si tuviera la oportunidad le diría lo mismo que te estoy diciendo a ti. Acá hay que ser sumamente juiciosos, no hay que limitar las alternativas. Hay que evaluarlas todas y tenerlas presentes y listas para ejecutarlas en la medida en que la realidad exija la aplicabilidad de alguna de ellas.

Es un panorama muy preocupante...

Creo que Perú enfrenta a este Niño de manera diferente a otras experiencias que Perú ha enfrentado. Creo que la robustez macroeconómica va a ayudar muchísimo. Y sólo esperemos que el frente internacional no genere una suerte de disrupción y que el frente sociopolítico de Perú no genere tampoco una disrupción mayor que podrían un tanto limitar la calidad de respuesta de la orientación de política económica para el efecto de enfrentar exitosamente el fenómeno El Niño. Quienes pagarían el costo de todo esto serían inevitablemente el segmento poblacional más necesitado. Los más vulnerables, sin duda alguna. Y hay que buscar que el sector político entienda esto. Es un momento donde estos próximos 18 meses vamos a necesitar de un sector político muy maduro, muy afiatado, muy cohesionado, que las diferencias que existan las depongan para dentro de 18 meses.

Pero que el Congreso cambie su posición.

Ya no es el momento de mostrar disparidades ni diferencias en el Congreso, al menos en la medida que El Niño esté presentándose, muy fuerte. Yo creo que son 18 meses que vamos a tener que buscar consensos y vamos a tener que bajar las armas políticas en bien del sector más vulnerable del país.

También trabajar más el tema de seguridad...

Sin duda alguna, el gobierno están intentando enfrentar el problema. Pero el tema de seguridad hay que enfrentarlo integralmente. No es un tema de policías y de militares. Es un tema de Poder Judicial, de Fiscalía. Es un tema de Congreso. Es un tema de clase política. Hay varias organizaciones criminales detrás del impacto asociado a la creciente inseguridad que hoy día vive Perú. Para esto, bienvenido el Escudo de las Américas. Para esto, bienvenido un enfoque integral y de inteligencia. Este tema hay que tratarlo integralmente. El Poder Judicial y la Fiscalía tienen responsabilidad en esto también. Y por lo tanto, van a tener que buscar, que plantear y modificar sus propuestas tradicionales para minimizar la presencia del segmento corrupto al interior de sus instituciones. Las instituciones están bien, pero hay segmentos asociados a la corrupción que vamos a tener que eliminar.

Se sabe que hay organizaciones criminales que tienen representantes en el Congreso.

Es increíble. ¿Por qué no hacen una investigación seria al interior del Congreso para identificar a esta suerte de personas ligadas a la ilegalidad, a la corrupción, a lo que significa la inseguridad, a la extorsión, al contrabando? ¿Por qué no identificarlos? ¿Cuál es el problema para identificarlos? Yo diría que debería conformarse una suerte de equipo multisectorial anticorrupción, anticrimen, antilegalidad, antiextorsión, que integre, que convoque, que congregue a lo mejor y más electo de la Fiscalía, del ambiente del Poder Judicial, de la Policía, del Ejército, del frente político mismo y del frente gremial empresarial, para el efecto de buscar, de forma orquestada, salir de esta lacra que significa la extorsión y la criminalidad en Perú.

¿Este tipo de comité estaría integrado por representantes del sector público y el sector privado? Sin duda. Tiene que ser el tratamiento muy, muy amplio y muy sui generis. Si en El Salvador no lo hicieron, no me importa. Perú es otra realidad. Y creo que la presidenta Fujimori tiene la gran oportunidad de liderar esta suerte de consejo extraordinario, donde el consejo y los miembros del consejo tengan la posibilidad de establecer mecanismos para limpiar lo menos saludable de las diferentes instituciones y con ello emprender una solución a lo que significa la extorsión y el crimen. El problema no puede verse parcialmente. Hoy día no basta con capturar a un extranjero que está ligado a la extorsión. No basta, porque ese extranjero va a la comisaría y automáticamente llega el abogado que está especializado en defenderlo.

Son liberados rápidamente y vuelven a la calle a seguir extorsionando.

Tenemos leyes que no están bien planteadas y dejan vacíos legales que le permiten a ese abogado corrupto defender a un corrupto. ¿Entonces, quién es el extorsionador?. No solamente es el abogado. Un caso de extorsión pasa a la fiscalía y hay un fiscal que está vinculado a ese abogado y a ese corrupto y a ese delincuente. En el Poder Judicial pasa lo mismo. Entonces, actuemos de manera asociativa bajo un consejo excepcional con poderes extraordinarios para el efecto de identificar a las lacras que hay en cada una de esas instituciones y emprender un camino inteligente de solución al problema que estamos abordando.

En pocas palabras, ¿hay que hacer una limpieza en las instituciones del país comprometidas con la seguridad del país? ¿Ayudaría?

La presidenta Keiko Fujimori tiene la gran oportunidad y creo que si lo hace, su política anticorrupción y anticrimen va a ser exitosa.